Очереди на границе - где придется ждать дольше всего

Очереди на границе — на каких КПП придется подождать
По состоянию на утро 7 сентября на границе с соседними странами наблюдаются очереди, которые могут повлиять на время пересечения. Пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем и советуют учитывать это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди на границе Украины 7 сентября
По состоянию на 09:00 7 сентября очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 12 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 7 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что вечером 6 сентября на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки в направлении границы с Молдовой. Также очереди наблюдались на нескольких контрольных пунктах въезда-выезда Одесской области.
Ранее мы также информировали, что народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко заявлял о рисках для обороноспособности страны в случае предоставления мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешения на выезд за границу.
