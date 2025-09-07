Очереди на границе - где придется ждать дольше всего

Очереди на границе. Фото иллюстративное: Твой Город

По состоянию на утро 7 сентября на границе с соседними странами наблюдаются очереди, которые могут повлиять на время пересечения. Пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем и советуют учитывать это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 7 сентября

По состоянию на 09:00 7 сентября очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 0 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 12 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 7 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что вечером 6 сентября на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки в направлении границы с Молдовой. Также очереди наблюдались на нескольких контрольных пунктах въезда-выезда Одесской области.

Ранее мы также информировали, что народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко заявлял о рисках для обороноспособности страны в случае предоставления мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешения на выезд за границу.