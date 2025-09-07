Видео
Главная Авто Очереди на границе — на каких КПП придется подождать

Очереди на границе — на каких КПП придется подождать

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 13:57
Очереди на границе - где придется ждать дольше всего
Очереди на границе. Фото иллюстративное: Твой Город

По состоянию на утро 7 сентября на границе с соседними странами наблюдаются очереди, которые могут повлиять на время пересечения. Пограничники предупреждают о возможной нестабильной работе электронных систем и советуют учитывать это при планировании поездок.

Читайте также:

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:

Очереди на границе Украины 7 сентября

По состоянию на 09:00 7 сентября очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

Черги на кордоні з Польщею 4 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" - 35 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" - 0 л/а, 2 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" - 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" - 0 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 вересня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 вересня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" - 12 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" - 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" - 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" - 20 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 4 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" - 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" - 7 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 4 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что вечером 6 сентября на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки в направлении границы с Молдовой. Также очереди наблюдались на нескольких контрольных пунктах въезда-выезда Одесской области.

Ранее мы также информировали, что народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко заявлял о рисках для обороноспособности страны в случае предоставления мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешения на выезд за границу.

граница КПП автомобиль очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
