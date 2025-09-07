Черги на кордоні — де доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні. Фото ілюстративне: Твоє Місто

Станом на ранок 7 вересня на кордоні з сусідніми країнами спостерігаються черги, які можуть вплинути на час перетину. Прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем і радять враховувати це під час планування поїздок.

Реклама

Читайте також:

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 7 вересня

Станом на 09:00 7 вересня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 35 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 20 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 12 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" - 7 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що ввечері 6 вересня на трасі Одеса–Рені утворилися значні затори в напрямку кордону з Молдовою. Також черги спостерігалися на кількох контрольних пунктах в’їзду-виїзду Одеської області.

Раніше ми також інформували, що народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко заявляв про ризики для обороноздатності країни у разі надання чоловікам віком від 18 до 22 років дозволу на виїзд за кордон.