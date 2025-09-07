Черги на кордоні — де доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні — на яких КПП доведеться почекати
Станом на ранок 7 вересня на кордоні з сусідніми країнами спостерігаються черги, які можуть вплинути на час перетину. Прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем і радять враховувати це під час планування поїздок.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Черги на кордоні України 7 вересня
Станом на 09:00 7 вересня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 35 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 12 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 7 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що ввечері 6 вересня на трасі Одеса–Рені утворилися значні затори в напрямку кордону з Молдовою. Також черги спостерігалися на кількох контрольних пунктах в’їзду-виїзду Одеської області.
Раніше ми також інформували, що народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко заявляв про ризики для обороноздатності країни у разі надання чоловікам віком від 18 до 22 років дозволу на виїзд за кордон.
