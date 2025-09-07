Відео
Головна Авто Черги на кордоні — на яких КПП доведеться почекати

Черги на кордоні — на яких КПП доведеться почекати

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 13:57
Черги на кордоні — де доведеться чекати найдовше
Черги на кордоні. Фото ілюстративне: Твоє Місто

Станом на ранок 7 вересня на кордоні з сусідніми країнами спостерігаються черги, які можуть вплинути на час перетину. Прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем і радять враховувати це під час планування поїздок.

Читайте також:

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 7 вересня

Станом на 09:00 7 вересня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 4 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 35 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 4 вересня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 20 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 4 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 12 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 4 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  - 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 7 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 4 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що ввечері 6 вересня на трасі Одеса–Рені утворилися значні затори в напрямку кордону з Молдовою. Також черги спостерігалися на кількох контрольних пунктах в’їзду-виїзду Одеської області.

Раніше ми також інформували, що народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко заявляв про ризики для обороноздатності країни у разі надання чоловікам віком від 18 до 22 років дозволу на виїзд за кордон

кордон КПП автомобіль черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
