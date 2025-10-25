На выезд из Украины очереди - актуальные данные пунктов пропуска

Очереди на границе — где водителям придется ждать дольше всего
В субботу, 25 октября, на пунктах пропуска Украины с соседними государствами наблюдаются значительные очереди легковых автомобилей и автобусов. При этом пропуск пешеходов на многих направлениях не осуществляется, а электронные системы контрольных служб могут работать нестабильно.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница в субботу, 25 октября.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 25 октября
По состоянию на утро 25 октября зафиксированы пробки на нескольких контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 75 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 80 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 105 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 65 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 25 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 20 л/а, 2 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, что из-за военного положения доступ к части популярных маршрутов у границы остается ограниченным, а за нарушение этих запретов предусмотрена административная и финансовая ответственность.
Ранее мы также информировали, что оперативники отдела внутренней и собственной безопасности 6-го пограничного отряда "Запад" задержали 24-летнего жителя Рожищенской общины.
Читайте Новини.LIVE!