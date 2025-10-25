На выезд из Украины очереди - актуальные данные пунктов пропуска

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В субботу, 25 октября, на пунктах пропуска Украины с соседними государствами наблюдаются значительные очереди легковых автомобилей и автобусов. При этом пропуск пешеходов на многих направлениях не осуществляется, а электронные системы контрольных служб могут работать нестабильно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница в субботу, 25 октября.

Очереди на границе Украины 25 октября

По состоянию на утро 25 октября зафиксированы пробки на нескольких контрольно-пропускных пунктах на выезде из Украины.

"Ягодин" - 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 75 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 80 л/а, 4 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 105 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 65 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 25 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 30 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" - 20 л/а, 2 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, что из-за военного положения доступ к части популярных маршрутов у границы остается ограниченным, а за нарушение этих запретов предусмотрена административная и финансовая ответственность.

Ранее мы также информировали, что оперативники отдела внутренней и собственной безопасности 6-го пограничного отряда "Запад" задержали 24-летнего жителя Рожищенской общины.