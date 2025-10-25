На виїзд з України черги — актуальні дані пунктів пропуску

Черги на кордоні — де водіям доведеться чекати найдовше
У суботу, 25 жовтня, на пунктах пропуску України з сусідніми державами спостерігаються значні черги легкових автомобілів і автобусів. При цьому пропуск пішоходів на багатьох напрямках не здійснюється, а електронні системи контрольних служб можуть працювати нестабільно.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон у суботу, 25 жовтня.
Черги на кордоні України 25 жовтня
Станом на ранок 25 жовтня зафіксовано затори на декількох контрольно-пропускних пунктах на виїзді з України.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 75 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 80 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 105 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 65 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Нижанковичі" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" - 25 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 30 л/а, 7 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 20 л/а, 2 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, що через воєнний стан доступ до частини популярних маршрутів біля кордону залишається обмеженим, а за порушення цих заборон передбачена адміністративна та фінансова відповідальність.
Раніше ми також інформували, що оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки 6-го прикордонного загону "Захід" затримали 24-річного жителя Рожищенської громади.
