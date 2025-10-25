На виїзд з України черги — актуальні дані пунктів пропуску

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У суботу, 25 жовтня, на пунктах пропуску України з сусідніми державами спостерігаються значні черги легкових автомобілів і автобусів. При цьому пропуск пішоходів на багатьох напрямках не здійснюється, а електронні системи контрольних служб можуть працювати нестабільно.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон у суботу, 25 жовтня.

Черги на кордоні України 25 жовтня

Станом на ранок 25 жовтня зафіксовано затори на декількох контрольно-пропускних пунктах на виїзді з України.

"Ягодин" - 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 130 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 75 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 80 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 105 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 65 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" - 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" - 25 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 7 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 20 л/а, 2 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що через воєнний стан доступ до частини популярних маршрутів біля кордону залишається обмеженим, а за порушення цих заборон передбачена адміністративна та фінансова відповідальність.

Раніше ми також інформували, що оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки 6-го прикордонного загону "Захід" затримали 24-річного жителя Рожищенської громади.