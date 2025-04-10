На КПП "Шегини" ограничили движение — как долго это продлится

Через пункт пропуска "Шегини" ограничили движение — причины
В пункте пропуска "Шегини" на границе Украины и Польши временно ограничили движение транспорта на въезд и выезд. Это связано с ремонтными работами и реконструкцией.
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в четверг, 10 апреля.
НА КПП "Шегини" ограничили движение транспорта — что известно
Сообщается, что в автомобильном пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение. Следовательно, движение ограничено:
- На выезд из Украины — для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;
- На въезд в Украину — для грузового транспорта.
По информации ГПСУ, ограничения движения связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами. По предварительной информации, эти работы продлятся до первой половины мая 2025 года.
В Госпогранслужбе во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуют выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.
Напомним, что утром 10 апреля на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины наблюдались большие очереди из автомобилей.
Кроме того, недавно мы сообщали, что граждан Украины ожидают новые требования для пересечения границы со странами ЕС.
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