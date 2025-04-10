На КПП "Шегини" ограничили движение — как долго это продлится

Очередь из машин на КПП. Фото: ГПСУ/Facebook

В пункте пропуска "Шегини" на границе Украины и Польши временно ограничили движение транспорта на въезд и выезд. Это связано с ремонтными работами и реконструкцией.

Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в четверг, 10 апреля.

Реклама

Читайте также:

Сообщение об ограничении движения. Фото: ГПСУ

НА КПП "Шегини" ограничили движение транспорта — что известно

Сообщается, что в автомобильном пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение. Следовательно, движение ограничено:

На выезд из Украины — для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;

На въезд в Украину — для грузового транспорта.

По информации ГПСУ, ограничения движения связаны с реконструкцией пункта пропуска и ремонтными работами. По предварительной информации, эти работы продлятся до первой половины мая 2025 года.

В Госпогранслужбе во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуют выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

Скриншот сообщения ГПСУ/Telegram

Напомним, что утром 10 апреля на контрольно-пропускных пунктах на границе Украины наблюдались большие очереди из автомобилей.

Кроме того, недавно мы сообщали, что граждан Украины ожидают новые требования для пересечения границы со странами ЕС.