На КПП "Шегині" обмежили рух — як довго це триватиме

Черга з машин на КПП. Фото: ДПСУ/Facebook

У пункті пропуску "Шегині", що на кордоні України та Польщі, тимчасово обмежили рух транспорту на в’їзд та виїзд. Це пов’язано із ремонтними роботами та реконструкцією.

Про це інформує Державна прикордонна служба України у четвер, 10 квітня.

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Повідомлення про обмеження руху. Фото: ДПСУ

НА КПП "Шегині" обмежили рух транспорту — що відомо

Повідомляється, що в автомобільному пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух. Відтак, рух обмежено:

На виїзд з України — для легкових транспортних засобів та вантажних автомобілів;

На в’їзд в Україну — для вантажного транспорту.

За інформацією ДПСУ, обмеження руху повʼязані із реконструкцією пункту пропуску та ремонтними роботами. За попередньою інформацією, ці роботи триватимуть до першої половини травня 2025 року.

У Держприкордонслужбі з метою уникнення заторів та довготривалого очікування рекомендують обирати інші пункти пропуску для перетину державного кордону.

Скриншот повідомлення ДПСУ/Telegram

Нагадаємо, що зранку 10 квітня на контрольно-пропускних пунктах на кордоні України спостерігалися великі черги з автомобілів.

Крім того, нещодавно ми повідомляли, що громадян України очікують нові вимоги для перетину кордону з країнами ЄС.