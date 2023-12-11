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Блокада границы с Польшей — какими будут цены на б/у авто из Европы в Украине

11 декабря 2023 12:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Блокада границы с Польшей: какими будут цены на б/у авто из Европы в Украине
Грузовые перевозки на польской границе заблокированы уже более трех недель. Фото: radio.lublin.pl
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Блокировка польско-украинской границы в ноябре парализовала движение грузов автомобильным транспортом, в том числе автовозами. Особенно больно эта ситуация ударила по операторам рынка подержанных машин.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

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Что происходит на украинско-польской границе

  • Самым дешевым способом доставить подержанный автомобиль из-за границы — перевозка автовозами, но они заблокированы на польской границе уже три недели.
  • В качестве альтернативы начали курсировать меньшие автовозы (лафет с прицепом), но на такие транспортные средства уже образовалась большая очередь.
  • Некоторые операторы начали перегонять автомобили своим ходом, что повысило расходы и стоимость машин на вторичном рынке.

Каким был украинский авторынок в ноябре

В прошлом месяце корректировка цен произошла не везде, ведь на рынке существовал определенный запас автомобилей. Но авто, которые везут небольшими лафетами или самостоятельно, уже имеют другую себестоимость.

В осенние месяцы 2023 года в Украине продавали 21-23 тыс. импортных подержанных авто, еще 67-70 тыс. авто покупали с внутреннего рынка. В ноябре количество продаж импортных автомобилей с пробегом даже выросло до 24 тыс. единиц. Но большинство из этих авто было ввезено еще до блокады.

Пик кризиса произойдет в декабре. Предложение снизится, себестоимость увеличится, возникнет определенный дефицит популярных моделей.

Прогноз цен на украинском авторынке

В январе-феврале активность на вторичном рынке традиционно значительно снижается, а возобновляется только в марте. Если ситуацию с блокадой разрешат до этого периода, в страну снова повезут авто по традиционным каналам по привычным ценам.

Ранее из-за блокады на границе европейские бизнесмены призвали бойкотировать польских перевозчиков. Также мы сообщали, что блокаду польской границы ощутили на передовой.

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