Блокада границы с Польшей — какими будут цены на б/у авто из Европы в Украине
Блокировка польско-украинской границы в ноябре парализовала движение грузов автомобильным транспортом, в том числе автовозами. Особенно больно эта ситуация ударила по операторам рынка подержанных машин.
Об этом пишет AUTO-Consulting.
Что происходит на украинско-польской границе
- Самым дешевым способом доставить подержанный автомобиль из-за границы — перевозка автовозами, но они заблокированы на польской границе уже три недели.
- В качестве альтернативы начали курсировать меньшие автовозы (лафет с прицепом), но на такие транспортные средства уже образовалась большая очередь.
- Некоторые операторы начали перегонять автомобили своим ходом, что повысило расходы и стоимость машин на вторичном рынке.
Каким был украинский авторынок в ноябре
В прошлом месяце корректировка цен произошла не везде, ведь на рынке существовал определенный запас автомобилей. Но авто, которые везут небольшими лафетами или самостоятельно, уже имеют другую себестоимость.
В осенние месяцы 2023 года в Украине продавали 21-23 тыс. импортных подержанных авто, еще 67-70 тыс. авто покупали с внутреннего рынка. В ноябре количество продаж импортных автомобилей с пробегом даже выросло до 24 тыс. единиц. Но большинство из этих авто было ввезено еще до блокады.
Пик кризиса произойдет в декабре. Предложение снизится, себестоимость увеличится, возникнет определенный дефицит популярных моделей.
Прогноз цен на украинском авторынке
В январе-феврале активность на вторичном рынке традиционно значительно снижается, а возобновляется только в марте. Если ситуацию с блокадой разрешат до этого периода, в страну снова повезут авто по традиционным каналам по привычным ценам.
Ранее из-за блокады на границе европейские бизнесмены призвали бойкотировать польских перевозчиков. Также мы сообщали, что блокаду польской границы ощутили на передовой.
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