Блокада кордону з Польщею — якими будуть ціни на вживані авто з Європи в Україні
Блокада польсько-українського кордону в листопаді паралізувало рух вантажів автомобільним транспортом, зокрема автовозами. Особливо боляче ця ситуація вдарила по операторах ринку вживаних машин.
Про це написав AUTO-Consulting.
Що відбувається на українсько-польському кордоні
- Найдешевшим способом доставити вживане авто з-за кордону — перевезення автовозами, але вони заблоковані на польському кордоні вже три тижні.
- Як альтернатива почали курсувати менші автовози (лафет з причепом), але на такі транспортні засоби вже утворилася велика черга.
- Деякі оператори почали переганяти автомобілі своїм ходом, що підвищило витрати та вартість машин на вторинному ринку.
Яким був український авторинок у листопаді
У минулому місяці коригування цін відбулося не скрізь, адже на ринку існував певний запас автомобілів. Але авто, які везуть невеликими лафетами або самотужки, вже мають іншу собівартість.
В осінні місяці 2023 року в Україні продавали 21-23 тис. імпортних вживаних авто, ще 67-70 тис. авто купляли з внутрішнього ринку. У листопаді кількість продажів імпортних авто з пробігом навіть виросло до 24 тис. одиниць. Але більшість з цих автомобілів було ввезено ще до блокади.
Пік кризи трапиться у грудні. Пропозиція знизиться, собівартість збільшиться, виникне певний дефіцит популярних моделей.
Прогноз цін на українському авторинку
У січні-лютому активність на вторинному ринку традиційно значно знижується, а відновлюється аж у березні. Якщо ситуацію з блокуванням розв'яжуть до цього періоду, в країну знову повезуть авто традиційними каналами за звичними цінам.
Раніше через блокаду на кордоні європейські бізнесмени закликали бойкотувати польських перевізників. Також ми повідомляли, що блокаду польського кордону відчули на передовій.
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