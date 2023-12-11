Блокада кордону з Польщею: якими будуть ціни на вживані авто з Європи в Україні

Вантажні перевезення на польському кордоні заблоковані вже понад три тижні. Фото: radio.lublin.pl

Блокада польсько-українського кордону в листопаді паралізувало рух вантажів автомобільним транспортом, зокрема автовозами. Особливо боляче ця ситуація вдарила по операторах ринку вживаних машин.

Про це написав AUTO-Consulting.

Читайте також:

Що відбувається на українсько-польському кордоні

Найдешевшим способом доставити вживане авто з-за кордону — перевезення автовозами, але вони заблоковані на польському кордоні вже три тижні.

Як альтернатива почали курсувати менші автовози (лафет з причепом), але на такі транспортні засоби вже утворилася велика черга.

Деякі оператори почали переганяти автомобілі своїм ходом, що підвищило витрати та вартість машин на вторинному ринку.

Яким був український авторинок у листопаді

У минулому місяці коригування цін відбулося не скрізь, адже на ринку існував певний запас автомобілів. Але авто, які везуть невеликими лафетами або самотужки, вже мають іншу собівартість.

В осінні місяці 2023 року в Україні продавали 21-23 тис. імпортних вживаних авто, ще 67-70 тис. авто купляли з внутрішнього ринку. У листопаді кількість продажів імпортних авто з пробігом навіть виросло до 24 тис. одиниць. Але більшість з цих автомобілів було ввезено ще до блокади.

Пік кризи трапиться у грудні. Пропозиція знизиться, собівартість збільшиться, виникне певний дефіцит популярних моделей.

Прогноз цін на українському авторинку

У січні-лютому активність на вторинному ринку традиційно значно знижується, а відновлюється аж у березні. Якщо ситуацію з блокуванням розв'яжуть до цього періоду, в країну знову повезуть авто традиційними каналами за звичними цінам.

Раніше через блокаду на кордоні європейські бізнесмени закликали бойкотувати польських перевізників. Також ми повідомляли, що блокаду польського кордону відчули на передовій.