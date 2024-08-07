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Около 51 млн подушек безопасности могут взорваться — в каких авто они установлены

7 августа 2024 17:50
Валентин Бандура - Редактор
Выявлено 51 млн взрывоопасных подушек безопасности — в каких авто они есть
Бракованная подушка безопасности. Фото: johnsonbecker.com
Валентин Бандура - Редактор

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) готова отозвать до 51 млн бракованных подушек безопасности. Регулятор пришел к выводу, что дефляторы, изготовленные ARC Automotive и Delphi Automotive, могут случайно взорваться.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Опасные элементы

Следователи NHTSA сообщают, что неисправные нагнетатели привели как минимум к семи травмам и двум смертям в Америке и Канаде с 2009 года и одной смерти за пределами США.

В ходе тестирования выявлено, что некоторые нагнетатели имели недостаточное количество сварных швов, или канистра, предназначенная для надувания подушки безопасности во время аварии, содержала слишком большое давление, так как вентиляционное отверстие забивалось материалом в процессе сварки.

"Подавляющее большинство не разорвется во время развертывания. Однако исходя из доказательств, связывающих прошлые разрывы с одним и тем же процессом сварки трением, все рассмотренные нагнетатели подвергаются риску", — заявили в NHSTA.

Что будет дальше

Опасными системами оборудованы автомобили 13 производителей. General Motors уже объявил об отзыве подушек безопасности, которые, по ее мнению, могут быть оснащены опасными надувными механизмами. Об этом сообщили 1 млн автовладельцев, которым рекомендовано обратиться к своим дилерам, чтобы обновить подушки безопасности.

BMW, Ford и Volkswagen также опубликовали соответствующие отзывы.

Но вовлеченными в процесс могут быть многие другие автопроизводители, в частности Stellantis, Mercedes, Porsche, JLR, Maserati, Kia и Hyundai.

ARC и Stellantis не поддерживают отзыв, утверждая, что низкая частота разрывов не является основанием для таких широкомасштабных мер.

Delphi продала свой бизнес шведскому Autoliv в 2009 году, и NHTSA до сих пор не определила, кто из них несет ответственность за этот беспорядок.

В итоге Национальная администрация безопасности дорожного движения США предоставила автопроизводителям и поставщикам 30 дней, чтобы представить свои мнения на этот счет. Но, кажется, гигантский отзыв неизбежен.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тыс. кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30 из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы.

скандал авто проблемы автомобиль безопасность

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