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Близько 51 млн подушок безпеки можуть вибухнути — в яких авто їх встановлено

7 серпня 2024 17:50
Валентин Бандура - Редактор
Виявлено 51 млн вибухонебезпечних подушок безпеки — в яких авто вони є
Бракована подушка безпеки. Фото: johnsonbecker.com
Валентин Бандура - Редактор

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) готова відкликати до 51 млн бракованих подушок безпеки. Регулятор дійшов висновку, що дефлятори, виготовлені ARC Automotive і Delphi Automotive можуть випадково вибухнути.

Про це повідомив Cars Coops.

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Слідчі NHTSA повідомляють, що несправні нагнітачі призвели до щонайменше семи травм та двох смертей в Америці та Канаді з 2009 року та однієї смерті за межами США.

Під час тестування виявлено, що деякі нагнітачі мали недостатню кількість зварних швів, або каністра, призначена для надування подушки безпеки під час аварії, містила занадто великий тиск, позаяк вентиляційний отвір забивався матеріалом у процесі зварювання.

"Переважна більшість не розірветься під час розгортання. Проте, виходячи з доказів, що пов’язують минулі розриви з одним і тим же процесом зварювання тертям, усі розглянуті нагнітачі піддаються ризику", — заявили в NHSTA.

Що буде далі

Небезпечними системами оснащені автомобілі 13 виробників. General Motors вже оголосив про відкликання подушок безпеки, які, на її думку, можуть бути оснащені небезпечними надувними механізмами. Про це повідомили 1 млн автовласників, яким рекомендовано звернутися до своїх дилерів, щоб оновити подушки безпеки.

BMW, Ford та Volkswagen також опублікували відповідні відкликання.

Але втягнутими в процес можуть бути багато інших автовиробників, зокрема Stellantis, Mercedes, Porsche, JLR, Maserati, Kia та Hyundai.

ARC та Stellantis не підтримують відкликання, стверджуючи, що низька частота розривів не є підставою для таких широкомасштабних заходів.

Delphi продала свій бізнес шведській Autoliv у 2009 році, й NHTSA досі не визначила, хто з них несе відповідальність за цей безлад.

У підсумку Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США дала автовиробникам та постачальникам 30 днів, щоб подати свої думки з цього приводу. Але, здається, гігантське відкликання неминуче.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тис. кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.

скандал авто проблеми автомобіль безпека

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