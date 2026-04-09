Автопроизводители советуют менять моторное масло реже: стоит ли их слушать

Замена моторного масла. Фото: mydriversedge.com

Современные автомобильные бренды все чаще внедряют сервисные регламенты Long Life с заменой моторного масла каждые 30 000-50 000 км. Такой подход выглядит привлекательным для снижения расходов на содержание авто, но может скрывать серьезные угрозы для ресурса двигателя. Эксперты отмечают, что ответственность производителя обычно ограничивается периодом гарантии, тогда как последствия не частого обслуживания ложатся на плечи владельца.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Маркетинговые хитрости

Удлиненные интервалы обслуживания ориентированы на корпоративные флоты и рекламные предложения, а не на реальный интерес частного водителя. Производители знают, что критические проблемы обычно начинаются после завершения гарантийного срока, который длится около 2-3 лет или 100 000 км пробега. После этого любые неисправности становятся исключительно финансовой проблемой владельца.

Даже самые современные смазочные материалы не застрахованы от процессов естественного старения и потери защитных свойств во время работы. Городской режим езды с частыми остановками и короткими поездками создает экстремальные условия, при которых масло деградирует значительно быстрее паспортных прогнозов.

Скрытые поломки

Редкая замена технических жидкостей приводит к постепенному износу вкладышей коленчатого вала, что становится очевидным после 150 000 км. Однако еще раньше могут выйти из строя турбокомпрессор или системы управления клапанами, которые работают с помощью гидравлики на основе моторного масла. Загрязненное масло забивает тонкие каналы, вызывая масляное голодание важных узлов.

Читайте также:

Цвет жидкости не всегда является показателем ее пригодности, особенно в бензиновых двигателях, где она длительное время остается светлой. В дизельных агрегатах масло темнеет почти мгновенно из-за особенностей топлива, что является нормой, но не отменяет потребности в регулярном обновлении. Высокие нагрузки на поршневую группу требуют стабильной вязкости, которую невозможно сохранить в течение двух лет эксплуатации.

Реальные интервалы

Механики советуют придерживаться здравого смысла и сокращать срок работы масла до 15 000-20 000 км при преимущественном движении по трассе. Для автомобилей с высокой мощностью или постоянно работающих в городских пробках, предпочтительнее будет отметка 15 000 км или один раз в год. Это позволит сохранить внутреннюю чистоту двигателя и избежать накопления вредных отложений.

Особого внимания требуют машины с ГБО и гибридные установки HEV, где температурный режим работы двигателя часто является нестабильным. В таких случаях интервалы рекомендуют сокращать еще на 25%, поскольку накопление конденсата и продуктов сгорания быстрее выводит систему из строя.

