Головна Авто Автовиробники радять міняти моторну оливу рідше: чи варто їх слухати

Автовиробники радять міняти моторну оливу рідше: чи варто їх слухати

Дата публікації: 9 квітня 2026 06:00
Заміна моторної оливи. Фото: mydriversedge.com

Сучасні автомобільні бренди дедалі частіше впроваджують сервісні регламенти Long Life з заміною моторної оливи кожні 30 000–50 000 км. Такий підхід виглядає привабливим для зниження витрат на утримання авто, але може приховувати серйозні загрози для ресурсу двигуна. Експерти наголошують, що відповідальність виробника зазвичай обмежується періодом гарантії, тоді як наслідки не частого обслуговування лягають на плечі власника.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Маркетингові хитрощі

Подовжені інтервали обслуговування орієнтовані на корпоративні флоти та рекламні пропозиції, а не на реальний інтерес приватного водія. Виробники знають, що критичні проблеми зазвичай починаються після завершення гарантійного терміну, який триває близько 2–3 років або 100 000 км пробігу. Після цього будь-які несправності стають виключно фінансовою проблемою власника.

Навіть найсучасніші мастильні матеріали не застраховані від процесів природного старіння та втрати захисних властивостей під час роботи. Міський режим їзди з частими зупинками та короткими поїздками створює екстремальні умови, за яких олива деградує значно швидше за паспортні прогнози.

Приховані поломки

Рідка заміна технічних рідин призводить до поступового зносу вкладишів колінчастого вала, що стає очевидним після 150 000 км. Проте ще раніше можуть вийти з ладу турбокомпресор або системи керування клапанами, які працюють за допомогою гідравліки на основі моторної оливи. Забруднене мастило забиває тонкі канали, спричиняючи масляне голодування важливих вузлів.

Читайте також:

Колір рідини не завжди є показником її придатності, особливо в бензинових двигунах, де вона тривалий час залишається світлою. У дизельних агрегатах олива темніє майже миттєво через особливості палива, що є нормою, але не скасовує потреби у регулярному оновленні. Високі навантаження на поршневу групу вимагають стабільної в'язкості, яку неможливо зберегти протягом двох років експлуатації.

Реальні інтервали

Механіки радять дотримуватися здорового глузду та скорочувати термін роботи мастила до 15 000–20 000 км при переважному русі трасою. Для автомобілів з високою потужністю або тих, що постійно працюють у міських заторах, кращою буде позначка 15 000 км або один раз на рік. Це дозволить зберегти внутрішню чистоту двигуна та уникнути накопичення шкідливих відкладень.

Особливої уваги потребують машини з ГБО та гібридні установки HEV, де температурний режим роботи двигуна часто є нестабільним. У таких випадках інтервали рекомендують скорочувати ще на 25%, позаяк накопичення конденсату та продуктів згоряння швидше виводить систему з ладу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки моторної оливи насправді має споживати автомобіль. А різке зниження рівня технічної рідини часто свідчить про серйозні механічні несправності або неправильну експлуатацію транспортного засобу. 

Також читайте, як водії роками ігнорують одну деталь, а потім дорого ремонтують авто. Річ у тім, що автовласники зосереджуються на заміні оливи, проте зовсім забувають про стан паливного фільтра, який виконує критично важливу функцію очищення пального від металевої стружки, пилу та вологи.

авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун олива моторна олива
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
