Автомобили с худшей экономией топлива имеют одну общую черту

Ferrari Purosangue 2027 модельного года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Современный автомобильный рынок четко разделен на два совершенно разных сегмента покупателей. Одни ищут обычное надежное средство передвижения, экономное в расходе топлива и идеально подходящее для повседневных поездок по городу. Другую категорию представляют настоящие энтузиасты, для которых машина является главным источником удовольствия, адреналина и ярких эмоций. Автомобили для таких фанатов скорости и роскоши закономерно возглавляют мировые списки моделей с худшей топливной экономичностью. При анализе показателей эффективности сразу вырисовывается четкая закономерность, объединяющая всех главных топливных аутсайдеров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Философия мощности

В этих эксклюзивных моделях невозможно найти крошечные 3-цилиндровые турбомоторы или настроенные на максимальную экономичность классические гибридные установки. Гибридный суперкар Lamborghini Revuelto сочетает огромный бензиновый двигатель V12 объемом 6,5 л сразу с тремя электрическими моторами, однако демонстрирует расход топлива на уровне невероятных 19,6 л/100 км. Электрическая часть здесь установлена вовсе не для экономии бензина, а исключительно для увеличения суммарной мощности до 1015 л.с. Подобный подход демонстрирует и кроссовер Ferrari Purosangue с аналогичным атмосферным двигателем V12 объемом 6,5 л, который потребляет те же 19,6 л/100 км в смешанном цикле.

Британский роскошный седан Rolls-Royce Ghost использует огромный двигатель V12 объемом 6,75 л с двойным турбонаддувом, расходуя около 16,8 л/100 км. Здесь 12-цилиндровый агрегат выбрали из-за его идеальной плавности работы и бесшумности, а не ради рекордной динамики.

Общей чертой всех этих шедевров инженерии является бескомпромиссное использование двигателей большого объема и абсолютное безразличие создателей к стоимости заправки. Покупатели подобной техники имеют совершенно другие жизненные приоритеты, поэтому сознательно жертвуют экономичностью ради статуса и уникальных возможностей.

Эмоции побеждают

Покупка любого элитного спортивного автомобиля почти никогда не бывает рациональным или прагматичным шагом. Прекрасным примером такой логики является сравнение базового немецкого седана BMW 330i и его экстремальной версии BMW M3. Заряженная модификация стоит значительно дороже, имеет жесткую подвеску, шумные спортивные шины и худшую топливную экономичность. Для обычного водителя базовая версия кажется гораздо более комфортной, однако поклонники скорости покупают версию M3 именно из-за фирменного агрессивного поведения.

Аналогичная ситуация прослеживается при сравнении стандартного купе Porsche 911 с трековым монстром 911 GT3 RS. Безумная гоночная версия лишена задних сидений, имеет очень шумный салон и минимальный багажник, ведь полностью заточена под максимальную скорость на трассе.

Ранее Новини.LIVE писали, как автомобильный навигатор экономит топливо. 90% водителей даже не догадываются о существовании таких эффективных цифровых помощников в меню мультимедиа.

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