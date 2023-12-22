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Авто Jaguar i-Pace можно пользоваться по подписке — что это такое, какая цена

22 декабря 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Jaguar i-Pace доступен в Украине по подписке: сколько стоит
Подписка на авто включает все мыслимые услуги, но и стоит не дешево. Фото: insideevs.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Украине появилась возможность получить электрический кроссовер Jaguar i-Pace по программе подписки. Она подразумевает передачу клиенту не права собственности, а возможность пользоваться новым автомобилем за ежемесячный фиксированный платеж.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Jaguar i-Pace

  • Длина авто 4,68м.
  • Полный повод.
  • Мощность 400 л.с.
  • Ускорение с места до 100 км/ч — 4,8 с.
  • Запас хода до 470 км.
  • Самый дорогой вариант стоит 2 738 787 грн.

Условия подписки

  • Ежемесячная плата содержит расходы на регистрацию, страхование, регулярные регламентные работы, покупку и сезонное хранение соответствующих шин, круглосуточный ассистанс и т.д.
  • Подписку можно досрочно прекратить без штрафов или заменить один автомобиль другим.

Ориентировочная цена подписки на Jaguar i-Pace

  • Подписка на 24 месяца — 85 600 грн/мес.;
  • Подписка на год — до 105 970 грн/мес.

Подписка на автомобили Volvo

Для сравнения, с ноября 2023 г. по программе подписки можно получить электрические модели Volvo:

  • EX30 — 37 988 грн/мес.;
  • XC40 Recharge — от 55 288 грн/мес.;
  • С40 Recharge — 57 704 грн/мес.

Ранее мы писали о лучших английских авто, которые рекомендуют британские водители. Также сообщалось, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году.

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