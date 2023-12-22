Jaguar i-Pace доступен в Украине по подписке: сколько стоит

Подписка на авто включает все мыслимые услуги, но и стоит не дешево. Фото: insideevs.com

В Украине появилась возможность получить электрический кроссовер Jaguar i-Pace по программе подписки. Она подразумевает передачу клиенту не права собственности, а возможность пользоваться новым автомобилем за ежемесячный фиксированный платеж.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Jaguar i-Pace

Длина авто 4,68м.

Полный повод.

Мощность 400 л.с.

Ускорение с места до 100 км/ч — 4,8 с.

Запас хода до 470 км.

Самый дорогой вариант стоит 2 738 787 грн.

Условия подписки

Ежемесячная плата содержит расходы на регистрацию, страхование, регулярные регламентные работы, покупку и сезонное хранение соответствующих шин, круглосуточный ассистанс и т.д.

Подписку можно досрочно прекратить без штрафов или заменить один автомобиль другим.

Ориентировочная цена подписки на Jaguar i-Pace

Подписка на 24 месяца — 85 600 грн/мес.;

Подписка на год — до 105 970 грн/мес.

Подписка на автомобили Volvo

Для сравнения, с ноября 2023 г. по программе подписки можно получить электрические модели Volvo:

EX30 — 37 988 грн/мес.;

XC40 Recharge — от 55 288 грн/мес.;

С40 Recharge — 57 704 грн/мес.

Ранее мы писали о лучших английских авто, которые рекомендуют британские водители. Также сообщалось, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году.