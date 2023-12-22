Jaguar i-Pace доступний в Україні за підпискою: скільки коштує

Підписка на авто включає усі мислимі послуги, але ж і коштує не дешево. Фото: insideevs.com

В Україні з'явилася можливість отримати електричний кросовер Jaguar i-Pace за програмою підписки. Вона передбачає передачу клієнту не права власності, а можливість користуватися новим автомобілем за щомісячний фіксований платіж.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Читайте також:

Характеристики Jaguar i-Pace

Довжина авто 4,68 м.

Повний привід.

Потужність 400 к.с.

Прискорення з місця до 100 км/год — 4,8 с.

Запас ходу до 470 км.

Найдорожчий варіант коштує 2 738 787 грн.

Умови підписки

Щомісячна плата містить витрати на реєстрацію, страхування, регулярні регламентні роботи, купівлю та сезонне зберігання відповідних шин, цілодобовий асистанс тощо.

Підписку можна достроково припинити без штрафів, або замінити один автомобіль на інший.

Орієнтовна ціна підписки на Jaguar i-Pace

Підписка на 24 місяці — 85 600 грн/міс.;

Підписка на рік — до 105 970 грн/міс.

Підписка на автомобілі Volvo

Для порівняння, з листопада 2023 року за програмою підписки можна отримати електричні моделі Volvo:

EX30 — 37 988 грн/міс.;

XC40 Recharge — від 55 288 грн/міс.;

С40 Recharge — 57 704 грн/міс.

Раніше ми писали про найкращі англійські авто, які рекомендують британські водії. Також повідомляли, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році.