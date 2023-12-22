Jaguar i-Pace доступний в Україні за підпискою: скільки коштує

Авто Jaguar i-Pace можна користуватися за підпискою — що це таке, яка ціна
22 грудня 2023 19:50
Підписка на авто включає усі мислимі послуги, але ж і коштує не дешево. Фото: insideevs.com
В Україні з'явилася можливість отримати електричний кросовер Jaguar i-Pace за програмою підписки. Вона передбачає передачу клієнту не права власності, а можливість користуватися новим автомобілем за щомісячний фіксований платіж.
Про це повідомив AUTO.RIA.
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Характеристики Jaguar i-Pace
- Довжина авто 4,68 м.
- Повний привід.
- Потужність 400 к.с.
- Прискорення з місця до 100 км/год — 4,8 с.
- Запас ходу до 470 км.
- Найдорожчий варіант коштує 2 738 787 грн.
Умови підписки
- Щомісячна плата містить витрати на реєстрацію, страхування, регулярні регламентні роботи, купівлю та сезонне зберігання відповідних шин, цілодобовий асистанс тощо.
- Підписку можна достроково припинити без штрафів, або замінити один автомобіль на інший.
Орієнтовна ціна підписки на Jaguar i-Pace
- Підписка на 24 місяці — 85 600 грн/міс.;
- Підписка на рік — до 105 970 грн/міс.
Підписка на автомобілі Volvo
Для порівняння, з листопада 2023 року за програмою підписки можна отримати електричні моделі Volvo:
- EX30 — 37 988 грн/міс.;
- XC40 Recharge — від 55 288 грн/міс.;
- С40 Recharge — 57 704 грн/міс.
Раніше ми писали про найкращі англійські авто, які рекомендують британські водії. Також повідомляли, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році.
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