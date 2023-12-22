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Авто Jaguar i-Pace можна користуватися за підпискою — що це таке, яка ціна

22 грудня 2023 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Jaguar i-Pace доступний в Україні за підпискою: скільки коштує
Підписка на авто включає усі мислимі послуги, але ж і коштує не дешево. Фото: insideevs.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Україні з'явилася можливість отримати електричний кросовер Jaguar i-Pace за програмою підписки. Вона передбачає передачу клієнту не права власності, а можливість користуватися новим автомобілем за щомісячний фіксований платіж.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Jaguar i-Pace

  • Довжина авто 4,68 м.
  • Повний привід.
  • Потужність 400 к.с.
  • Прискорення з місця до 100 км/год — 4,8 с.
  • Запас ходу до 470 км.
  • Найдорожчий варіант коштує 2 738 787 грн.

Умови підписки

  • Щомісячна плата містить витрати на реєстрацію, страхування, регулярні регламентні роботи, купівлю та сезонне зберігання відповідних шин, цілодобовий асистанс тощо.
  • Підписку можна достроково припинити без штрафів, або замінити один автомобіль на інший.

Орієнтовна ціна підписки на Jaguar i-Pace

  • Підписка на 24 місяці — 85 600 грн/міс.;
  • Підписка на рік — до 105 970 грн/міс.

Підписка на автомобілі Volvo

Для порівняння, з листопада 2023 року за програмою підписки можна отримати електричні моделі Volvo:

  • EX30 — 37 988 грн/міс.;
  • XC40 Recharge — від 55 288 грн/міс.;
  • С40 Recharge — 57 704 грн/міс.

Раніше ми писали про найкращі англійські авто, які рекомендують британські водії. Також повідомляли, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році.

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