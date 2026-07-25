Прикордонники назвали пункти пропуску на кордоні з найбільшими чергами
Черги на кордоні України у суботу, 25 липня, є на багатьох пунктах пропуску. Наразі скупчення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Прикордонники закликають водіїв планувати заздалегідь подорож та памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 24 липня
Найбільші черги наразі на кордоні з Польщею. Водночас до Молдови проїзд вільний.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);
- "Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Як писали Новини.LIVE, японський автовиробник Toyota здобув глобальне визнання завдяки винятковій надійності своїх машин. Водночас у світовій автомобільній індустрії існують і інші марки, силові агрегати яких здатні демонструвати подібну довговічність — за умови своєчасного технічного обслуговування та регулярної заміни мастила.
А навіть дрібна несправність у газорозподільному механізмі може призвести до дорогого ремонту. Збій фаз, контакт клапанів із поршнями чи падіння тиску оливи часто стають критичними для авто з пробігом. Виробники знали про ці ризики, тому випускали сервісні оновлення. Розуміння слабких місць допомагає уникнути невдалої покупки.
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