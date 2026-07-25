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Головна Авто Прикордонники назвали пункти пропуску на кордоні з найбільшими чергами

Прикордонники назвали пункти пропуску на кордоні з найбільшими чергами

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 10:37
Черги на кордоні України сьогодні 24 липня: де найбільше скупчення авто
Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні України у суботу, 25 липня, є на багатьох пунктах пропуску. Наразі скупчення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Прикордонники закликають водіїв планувати заздалегідь подорож та памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 24 липня

Найбільші черги наразі на кордоні з Польщею. Водночас до Молдови проїзд вільний.

Черги на кордоні з Польщею 25 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 25 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 25 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);
  • "Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 25 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 25 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, японський автовиробник Toyota здобув глобальне визнання завдяки винятковій надійності своїх машин. Водночас у світовій автомобільній індустрії існують і інші марки, силові агрегати яких здатні демонструвати подібну довговічність — за умови своєчасного технічного обслуговування та регулярної заміни мастила.

А навіть дрібна несправність у газорозподільному механізмі може призвести до дорогого ремонту. Збій фаз, контакт клапанів із поршнями чи падіння тиску оливи часто стають критичними для авто з пробігом. Виробники знали про ці ризики, тому випускали сервісні оновлення. Розуміння слабких місць допомагає уникнути невдалої покупки.

кордон Україна черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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