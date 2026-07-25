Черги на кордоні України сьогодні 24 липня: де найбільше скупчення авто

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Черги на кордоні України у суботу, 25 липня, є на багатьох пунктах пропуску. Наразі скупчення з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Прикордонники закликають водіїв планувати заздалегідь подорож та памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 24 липня

Найбільші черги наразі на кордоні з Польщею. Водночас до Молдови проїзд вільний.

"Ягодин" — 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00 години);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, японський автовиробник Toyota здобув глобальне визнання завдяки винятковій надійності своїх машин. Водночас у світовій автомобільній індустрії існують і інші марки, силові агрегати яких здатні демонструвати подібну довговічність — за умови своєчасного технічного обслуговування та регулярної заміни мастила.

А навіть дрібна несправність у газорозподільному механізмі може призвести до дорогого ремонту. Збій фаз, контакт клапанів із поршнями чи падіння тиску оливи часто стають критичними для авто з пробігом. Виробники знали про ці ризики, тому випускали сервісні оновлення. Розуміння слабких місць допомагає уникнути невдалої покупки.