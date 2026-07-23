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Головна Авто Поступилася конкурентам: чотири авто кращі за Toyota Corolla

Поступилася конкурентам: чотири авто кращі за Toyota Corolla

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 07:35
Компактні автомобілі кращі за Toyota Corolla
Toyota Corolla 2026 року. Фото: caranddriver.com

Легендарна Toyota Corolla вважається одним з найпопулярніших та найнадійніших компактних автомобілів у світі. Модель стабільно входить до лідерів продажів завдяки високій якості збірки та привабливій вартості. Проте незалежні рейтинги Consumer Reports і JD Power показують, що на ринку є одразу чотири цікаві альтернативи, які перевершують японського бестселера за рівнем задоволеності власників або керованістю.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Японські конкуренти

Гібрид Honda Civic Hybrid здобув найвищу загальну оцінку від експертів у своєму класі. Попри те, що звичайний Civic має однакові бали з Corolla, саме гібридна версія суттєво випереджає її за результатами дорожніх тестів та відгуками водіїв. При цьому Civic Hybrid коштує приблизно на 27% дорожче за базову Corolla та на 17% дорожче за її гібридну модифікацію, пропонуючи натомість вищий рівень комфорту.

Повнопривідний хетчбек Subaru Impreza обходить Corolla за показниками якості, надійності та задоволеності водіїв. Власники відзначають відмінну роботу підвіски та високий рівень обслуговування у дилерських центрах. Початкова вартість Impreza приблизно на 15% вища за базову модель Toyota, проте за ці гроші покупець отримує якісну машину зі стандартним повним приводом.

Корейські альтернативи

Стильний Hyundai Elantra демонструє відмінні результати як у бензиновій, так і в гібридній версіях. Гібридна модифікація ділить перше місце за рейтингами з Civic Hybrid, пропонуючи покупцям максимальний рівень оснащення. Початкова бензинова версія Elantra є вигіднішою за Corolla приблизно на 2%, тоді як Elantra Hybrid виходить орієнтовно на 2% дорожче за гібридного японського конкурента.

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Новий седан Kia K4 пропонує з Corolla однакову загальну оцінку, проте випереджає її за динамікою під час тестів та рівнем задоволеності власників. Ця модель виявилася найдоступнішою у списку і коштує приблизно на 3% дешевше за початкову Corolla. Купівля корейського седана дозволяє зберегти кошти без втрати якості та сучасних технологій.

Раніше Новини.LIVE писали, що Toyota Corolla нового покоління отримає усі види силових установок. Офіційні представники компанії наголошують на бажанні зробити авто, яким дійсно захочеться керувати.

Також читайте, яке авто практичніше: Toyota Corolla Cross чи Cross Hybrid. Ретельне порівняння двох версій показує, що різниця між ними полягає не лише у типі силової установки.

авто автомобіль Honda гібрид Toyota Subaru Kia Hyundai седан хетчбек
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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