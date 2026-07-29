Популярні вживані авто, які дуже важко продати в Україні у 2026 році

Renault Koleos 2009 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Український вторинний авторинок суттєво змінився, і раніше популярні моделі почали місяцями зависати на сайтах оголошень. Навіть машини з хорошим оснащенням і комфортним салоном програють конкуренцію через специфічні технічні проблеми або дорогий сервіс. Покупці стали значно прискіпливішими, уникаючи складних конструкцій та потенційно збиткових варіантів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Юра Горячий".

Забута класика

Десяте місце посідає Volkswagen Touareg другого покоління. Попри комфортний салон і легендарний 3-літровий дизель, реальні пробіги більшості машин на ринку вже перевищують 300 000 км. На такому пробігу заміна ланцюгів ГРМ обходиться близько 3000 доларів, а реальна витрата пального по місту сягає 12-13 л/100 км. Покупців також лякає вікова пневмопідвіска та висока вартість її обслуговування.

На дев'ятому місці опинилася Audi A7. Її ефектний дизайн уже не викликає колишнього захоплення, а надійних і доступних за ціною бензинових моторів модель практично не має. Дизельні модифікації коштують надто дорого, тому за аналогічні кошти покупці частіше обирають більш практичні та ліквідні Audi A6 у кузовах седан чи універсал.

Восьму позицію займає преміальний седан Volvo S90. Автомобіль пропонує надійні 2-літрові мотори з ресурсом понад 400 000 км, 8-ступеневий автомат Aisin, чудову шумоізоляцію та якісні матеріали. Проте покупці віддають перевагу конкурентам на кшталт Toyota Camry через побоювання високих цін на запчастини та ремонт шведської марки.

Проблемні мотори

Сьоме місце посідає Mazda 6 з дизельним двигуном 2,2 л. На відміну від бензинових версій, дизель має безліч проблем з закоксовуванням, екологією та потраплянням солярки в мастило під час міської експлуатації. Попри якісний 6-ступеневий автомат Aisin і привабливий цінник, ці автомобілі затримуються в продажу надовго.

Шостою стала Honda Civic останніх років. Модель має надійний 2-літровий мотор, безпроблемну електрику та стильний дизайн. Проте підвіска налаштована на керованість і виявляється занадто жорсткою для міських доріг з бруківкою та коліями. Постійні жорсткі удари знижують комфорт, через що власники намагаються швидко продати авто, а нові покупці шукають м'якші машини.

П'яту сходинку займає компактний Range Rover Evoque. Модель оснащується зрозумілими 2-літровими моторами та 8-ступеневим автоматом, має високий кліренс і відмінну шумоізоляцію. Однак погана репутація бренду Land Rover і страх перед дорогою електрикою лякають потенційних покупців.

Ризикована купівля

На четвертому місці опинилися автомобілі марки Jaguar, зокрема моделі F-Pace та XF. Втрата іміджу розкоші, швидке здешевлення на ринку та складні 2-літрові дизельні або електричні силові установки змушують покупців обирати простіші альтернативи серед мас-маркету.

Третє місце посів електричний Volkswagen e-Golf. Більшість пригнаних з Європи екземплярів мають проблеми з корозією кузова через експлуатацію в холодних країнах. Окрім того, реальний запас ходу в 100-120 км істотно програє конкурентам, через що ці хетчбеки не купують навіть за низькою ціною.

Друге місце займає кросовер Renault Koleos першого покоління. Модель має надійний 2-літровий дизельний мотор з ресурсом понад 500 000 км та витривалу автоматичну коробку. Проте специфічний і суперечливий дизайн екстер'єру відштовхує більшість потенційних власників.

Перше місце за неліквідністю посідають майже всі вживані електромобілі з пробігом понад 160 000—180 000 км (за винятком марок Kia та Hyundai). Навіть такі преміальні машини, як Audi e-tron чи Tesla, зависають на майданчиках місяцями через острах покупців перед деградацією та дорогою заміною тягової батареї.

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