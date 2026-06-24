Пасажиропотік знизився: ситуація на кордоні України вранці
Черги на кордоні України в середу, 24 червня, зафіксували на 12 контрольно-пропускних пунктах на виїзді до всіх країн-сусідок, окрім Молдови. Водночас прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем на КПП та закликають заздалегідь планувати свої поїздки.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 24 червня
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 35 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
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