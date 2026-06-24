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Головна Авто Пасажиропотік знизився: ситуація на кордоні України вранці

Пасажиропотік знизився: ситуація на кордоні України вранці

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 10:05
Черги на кордоні України вранці 24 червня: ситуація на КПП вранці
Черги авто на кордоні України. Ілюстративне фото: ДПСУ/Facebook

Черги на кордоні України в середу, 24 червня, зафіксували на 12 контрольно-пропускних пунктах на виїзді до всіх країн-сусідок, окрім Молдови. Водночас прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем на КПП та закликають заздалегідь планувати свої поїздки.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 24 червня

Черги на кордоні з Польщею 24 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 24 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 24 червня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 24 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 35 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 24 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, згідно з результатами опитування AutoExpress, автовласники визнали найкращим сімейним авто — кросовер Toyota Aygo X. Серед аргументів на користь автівки назвали надійність, справність та невеликі витрати на ремонт.

Новини.LIVE інформували, як під час спеки залити антифриз в авто, щоб не обпектися самому та не пошкодити автівку, адже влітку нерідко температура рідини може перевищувати 100 °C. Водночас на противагу антифризу в літні місяці можна використовувати звичайну дестильовану воду, що не залишає накипу.

ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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