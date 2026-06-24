Черги на кордоні України вранці 24 червня: ситуація на КПП вранці

Черги авто на кордоні України. Ілюстративне фото: ДПСУ/Facebook

Черги на кордоні України в середу, 24 червня, зафіксували на 12 контрольно-пропускних пунктах на виїзді до всіх країн-сусідок, окрім Молдови. Водночас прикордонники попереджають про можливу нестабільну роботу електронних систем на КПП та закликають заздалегідь планувати свої поїздки.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 24 червня

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

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"Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 7 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 35 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а.

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