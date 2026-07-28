Наскільки надійний 1,5-літровий дизельний двигун від BMW

Двигун BMW B37. Фото: global-cars.com.ua

Сергій Якуба Редактор

Багато водіїв асоціюють німецький бренд BMW з рядними шістками та потужними моторами. Проте ще у 2014 році баварські інженери здивували ринок, випустивши компактний 3-циліндровий дизель об'ємом 1,5 л з індексом B37. Цей агрегат увійшов до модульного сімейства, де на кожен циліндр припадає приблизно 500 см куб об'єму, що робить його фактично половиною відомого мотора B57.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autokult.

Будова мотора

Двигун B37 має алюмінієвий блок циліндрів, два розподільчих вали та 2-ступеневий ланцюговий привід газорозподільного механізму. Для зниження типових вібрацій 3-циліндрової конструкції у нижній частині встановлено блок з балансувальним валом. Паливна система Common Rail від Bosch працює з тиском впорскування від 2000 до 2200 барів, а за наддув відповідає турбіна зі змінною геометрією.

Дизельний агрегат випускався у варіантах потужності 95 к.с. (220 Нм) та 116 к.с. (270 Нм). Його встановлювали як поперечно для передньопривідних моделей, так і поздовжньо. Двигун працює у парі з 6-ступеневою механікою або автоматичними коробками передач на 6, 7 чи 8 ступенів.

Типові проблеми

Найдорожчою потенційною несправністю є знос ланцюгового приводу ГРМ. Ланцюги та заспокійники розташовані з заднього боку мотора біля маховика, тому їх заміна вимагає складних демонтажних робіт. Також нерідко трапляються витікання мастила з-під пластикової кришки клапанів та корпусу масляного фільтра.

Серйозну загрозу становить витік охолоджувальної рідини через радіатор EGR, що в окремих випадках призводить до розплавлення впускного колектора. При експлуатації у місті швидко забиваються нагаром сам клапан EGR та вихрові заслінки впускного тракту. Крім того, після 150 000 км пробігу ремонтного обслуговування можуть вимагати форсунки, паливна помпа високого тиску та демпферне шкіфне колесо вала.

Варто купувати?

За умови вчасного обслуговування та регулярної заміни мастила мотор B37 тішить низькою витратою пального та гарною динамікою у легких машинах. Проте занедбані екземпляри після міської експлуатації можуть вимагати солідних вкладень у паливну систему та механізм ГРМ.

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