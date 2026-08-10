Найкращі гібриди в Україні віком 5-15 років: комплектації та ціни

Гібридний Ford Fusion 2019 року. Фото: edmunds.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля машини на вторинному ринку зводиться до пошуку балансу між економічністю та надійністю. Сучасні гібридні автомобілі віком від 5 до 15 років довели свою витривалість і високу ліквідність в Україні. Вони дозволяють суттєво зменшити витрати на пальне в місті та не вимагають складного специфічного обслуговування. Аналітики виділили сім моделей, які є найкращими покупками в цьому сегменті.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

Японські еталони

Хетчбек Toyota Prius четвертого покоління (2016–2022) залишається еталоном надійності з середньою витратою 4–5 л/100 км. Модель з 1,8-літровим мотором на 122 к.с. коштує від 15 000 до 22 000 доларів і вважається ідеальним варіантом для міста. Спорідненими за технікою виступають Toyota Corolla, C-HR та Auris.

Кросовер Toyota RAV4 Hybrid (2016–2021) з силовою установкою 2,5 л потужністю 197–222 к.с. є чудовим вибором для сім'ї. Машина пропонує просторий салон і високий ресурс, хоча ціна тримається на рівні 24 000–35 000 доларів.

Седан бізнес-класу Toyota Camry Hybrid (2015–2021) пропонує відмінний комфорт та потужність 200–218 к.с. при ціні від 18 000 до 30 000 доларів. Купуючи таку модель, важливо ретельно перевіряти якість відновлення після ДТП, адже більшість екземплярів пригнані зі США. Спорідненими для цієї лінійки є Lexus ES 300h.

Преміальний хетчбек Lexus CT 200h (2011–2020) використовує технічну базу Toyota Prius і коштує від 12 000 до 18 000 доларів. Модель відрізняється вишуканими матеріалами оздоблення, хоча має дещо тісний задній ряд.

Американський варіант

Седан Ford Fusion Hybrid (2016–2020) є одним з найпопулярніших варіантів у бюджеті від 13 000 до 18 000 доларів. Його 2-літровий мотор з електродвигуном видає 188 к.с. і працює в парі з надійною трансмісією eCVT HF35. Головною перевагою моделі залишається багате оснащення за помірні кошти, проте кузовні деталі вимагають ретельного огляду перед покупкою.

Спорідненим для цієї силової системи виступає компактвен Ford C-Max Hybrid.

Корейські альтернативи

Хетчбек Hyundai Ioniq Hybrid (2016–2022) вартістю від 14 000 до 20 000 доларів оснащений 1,6-літровим мотором GDI та роботом 6DCT загальною потужністю 141 к.с. Модель вирізняється футуристичним дизайном та низькою витратою пального.

Кросовер Kia Niro Hybrid (2016–2022) побудовано на тій самій технічній платформі та коштує 16 000–23 000 доларів. Він пропонує високий практичний кузов.

Роботизована трансмісія обох корейських моделей вимагає якісного та вчасного сервісу.

Раніше Новини.LIVE писали, кому не підходить гібридне авто. Залежно від стилю водіння та фінансових можливостей купівля може виявитися непрактичною.

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