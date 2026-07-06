Автомобілі з механічною коробкою передач у 2026 році: ТОП-10

Honda Civic Type-R 2026 року. Фото: edmunds.com

Три педалі та важіль перемикання швидкостей колись були невіддільною частиною автомобіля. Проте розвиток гібридних та електричних технологій разом з прагненням водіїв до комфорту призвели до різкого скорочення пропозиції на ринку. Більшість автовиробників повністю відмовилися від механічних коробок на користь автоматичних трансмісій. Попри це, для шанувальників класичного драйву ринок усе ще пропонує гідні варіанти у різних кузовах та цінових діапазонах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Класичний сегмент

Замикає десятку лідерів купе Nissan Z, яке зберегло вірність традиціям та пропонує 6-ступеневу механіку в парі з 400-сильним мотором V6. На дев'ятому місці опинився преміальний ліфтбек Acura Integra, який запозичив коробку та 1,5-літровий турбодвигун потужністю 200 к.с. у моделі Honda Civic Si.

Восьму позицію посів седан Volkswagen Jetta GLI з ручним керуванням потужністю 228 к.с. Сьоме місце дісталося безкомпромісному трековому суперкару Porsche 911 GT3, де механічна трансмісія працює в парі з атмосферним опозитним двигуном на 502 к.с.

Спортивні седани

Американські спортивні автомобілі Cadillac представлені одразу двома унікальними моделями з коробкою передач від фірми Tremec. Шосте місце посів потужний седан CT5-V Blackwing з компресорним двигуном V8 на 668 к.с., який вважається однією з найкращих трекових машин сучасності. Його молодший брат CT4-V Blackwing з мотором V6 на 472 к.с. розмістився на п'ятій сходинці завдяки меншій вазі та кращій маневровості в поворотах.

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Четверту позицію завоювало баварське купе BMW M4 у базовій задньопривідній версії потужністю 473 к.с.

Абсолютні лідери

Трійку лідерів відкриває седан Honda Civic Si, який пропонує бездоганну чіткість перемикань 6-ступеневої коробки передач, хоча його двигун видає скромні 200 к.с. Друге місце експерти віддали компактному купе BMW M2, яке використовує 3-літровий двигун на 473 к.с. від старшої моделі M4. Цей автомобіль пропонує класичний олдскульний характер водіння, багате оснащення салону та відмінну динаміку, успішно конкуруючи зі спортивними машинами вищого класу.

Переможцем рейтингу став культовий японський хот-хетч Honda Civic Type-R з турбомотором потужністю 315 к.с. Цей автомобіль поєднує в собі рекорди швидкості на Нюрбургринзі, феноменальну керованість на передньому приводі та щоденну практичність звичайного 5-дверного хетчбека.

Раніше Новини.LIVE писали, про найпроблемніші механічні коробки передач в популярних вживаних автомобілях. Тривалий час механічні трансмісії вважалися еталоном витривалості та економічності в експлуатації, але такими є не усі.

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