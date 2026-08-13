Найбільш недооцінені автомобілі Mercedes
Багата історія німецького концерну налічує десятки легендарних спорткарів, розкішних седанів та потужних позашляховиків. На відміну від невдалих експериментів інших виробників, моделі Mercedes-Benz рідко були відверто поганими. Навпаки, у каталозі марки є декілька практичних та надійних машин, які з часом виявилися суттєво кращими за початкові оцінки. Фахівці виділили п'ять автомобілів бренду, які заслуговують на значно більшу увагу.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.
Забуті моделі
Перше покоління кросовера Mercedes M-Class дебютувало у 1997 році у фільмі Парк Юрського періоду та показало новий підхід до сімейних авто. Машина виявилася значно комфортнішою та компактнішою за тогочасні величезні позашляховики.
Родстер Mercedes SL у кузові R 129 випускався з 1989 по 2001 рік. Базова версія мала мотор на 190 к.с., а з 1992 року пропонувався потужний V12 на 394 к.с., який розганяв авто від 0 до 100 км/год за 6,1 секунди.
Компактний родстер Mercedes SLK з'явився у 1996 році, а версія від AMG отримала V6 на 349 к.с. при вазі 1406 кг. У 2005 році модель змінила дизайн у стилі суперкара Mercedes-McLaren SLR та отримала V8 потужністю 355 к.с.
Практичні фургони
Комерційний фургон Mercedes Sprinter спочатку продавався в США під брендами Dodge та Freightliner, і лише з 2010 року повернув фірмову зірку на решітку радіатора. Модель пропонує версії з повним приводом та колісною базою до 431 см, витримуючи величезні навантаження.
Компактний фургон Mercedes Metris пропонує комфортний 8-місний салон або вантажний відсік для міських умов. Він легко адаптується під спеціальні служби, поштову доставку або туризм, поєднуючи компактні габарити з високою практичністю.
Раніше Новини.LIVE писали, чи гарна ідея придбати вживаний кросовер Mercedes GLC. Купівля такого авто вимагає ретельної підготовки, адже базові версії можуть розчарувати бідним оснащенням, а догляд за технічно складними вузлами коштує недешево.
Також читайте, як компанія Mercedes рятує двигуни внутрішнього згоряння. Головним викликом для розробників залишається пошук балансу між високою потужністю, надійністю та ефективним охолодженням.
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