Надійні автомобілі з пробігом за ціною до 7000 доларів в Україні

Suzuki Grand Vitara 2013 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Купівля вживаного автомобіля в обмеженому бюджеті вимагає ретельного аналізу технічного стану та майбутніх витрат на сервіс. У ціновому сегменті до 7000 доларів авто з пробігом залишаються популярними завдяки простоті конструкції, надійності основних агрегатів та доступності запчастин. На українському ринку за ці гроші можна підібрати перевірені моделі під будь-які завдання: від бюджетного міського транспорту до містких універсалів та повнопривідних кросоверів. Експерт сформував рейтинг з восьми найбільш збалансованих варіантів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.

Економічний сегмент

Хетчбек Dacia Sandero першого покоління є практичною робочою конячкою для переміщення з мінімальними витратами. 8-клапанні бензинові атмосферники 1,4 л та 1,6 л мають чавунний блок і ремінний ГРМ, виходжуючи понад 400 000 км. Вони споживають 8–9 л/100 км у місті та 6–6,5 л/100 км на трасі, чудово працюють з ГБО, але вимагають регулювання зазорів клапанів кожні 40 000–50 000 км. Дизель 1.5 dCi витрачає лише 5 л/100 км у місті та 4 л/100 км на трасі, а підвіска з кліренсом 155–160 мм (175 мм у версії Stepway) чудово підходить для поганих доріг.

Компактний Toyota Yaris другого покоління у рестайлінгу пропонує відмінну міську маневровість та ліквідність. Найкращим вибором є 4-циліндровий бензиновий мотор 1.33 Dual VVT-i з ланцюговим ГРМ, який споживає 6–6,5 л/100 км у місті та 5 л/100 км на трасі. Модель краще купувати з 6-ступеневою механікою або гідротрансформаторним автоматом, уникаючи примхливого робота Multimode. Завдяки зсувному задньому дивану об'єм багажника регулюється від 270 до 360 л.

Високий комфорт

Скандинавський універсал Volvo V50 у рестайлінгу пропонує преміальне оснащення, товстий оцинкований метал та високий рівень безпеки. Модель побудовано на спільній платформі з Ford Focus другого покоління, що здешевлює обслуговування ходової. Оптимальним є 2-літровий турбодизель на механіці з витратою 6,5–7,5 л/100 км у місті, а бензинові атмосферні мотори 2,4 л та 2,5 л комплектуються витривалим 5-ступеневим автоматом Aisin.

Японський седан Honda Accord сьомого покоління в рестайлінгу вирізняється спортивним характером та витривалими моторами K-series 2 та 2,4 л з системою i-VTEC. Двигуни ходять понад 500 000 км, споживаючи від 10 до 13 л/100 км у міському циклі. Підвіска з подвійними важелями спереду та багатоважелем ззаду забезпечує чітке керування, але кузов вимагає уважного огляду на наявність корозії в арках і порогах.

Для бездоріжжя

Кросовер Hyundai Tucson першого покоління пропонує 195 мм кліренсу та повний привід з муфтою BorgWarner і примусовим блокуванням 50х50. 2-літровий бензиновий атмосферник на 140 к.с. легко проходить 400 000 км, витрачаючи 12 л/100 км у місті (13–14 л на газу), а дизель 2.0 CRDi споживає 8–9 л/100 км. Під час купівлі важливо перевіряти стан підрамників та зріз шліців проміжного валу роздатки.

Позашляховик Suzuki Grand Vitara другого покоління оснащений інтегрованою рамою, кліренсом 200 мм та постійним повним приводом з понижувальним рядом. Бензиновий мотор 2 л споживає 13–14 л/100 км у місті, через що більшість авто вже обладнані ГБО. Двигун 2.4 л варто розглядати лише після рестайлінгу 2011 року, щоб уникнути ризику тріщин блоку циліндрів.

Народні бестселери

Універсал Renault Megane третього покоління має відмінне двостороннє оцинкування кузова та багаті комплектації з двозонним кліматом і безключовим доступом. Турбодизель 1.5 dCi потужністю 110 к.с. з паливною системою Continental Siemens споживає лише 5–6 л/100 км у місті та 3–4 л/100 км на трасі. При купівлі важливо перевіряти реальний пробіг та профілактично міняти шатунні вкладиші раз на 150 000–180 000 км.

Седан Volkswagen Jetta шостого покоління американського збирання пропонує просторий салон з великим запасом для ніг на задньому ряду та багажник на 510 л. Монументальний 5-циліндровий бензиновий атмосферник 2,5 л потужністю 170 к.с. з ланцюговим ГРМ ходить понад 500 000 км та сумісний з ГБО. Двигун працює в парі з надійним 6-ступеневим автоматом Aisin, а під час огляду важливо перевіряти якість відновлення кузова після ДТП.

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