На цих автомобілях їздять найгірші водії: дослідження

Фрагмент керма BMW. Фото: netcarshow.co

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Багато водіїв жартують, що здатні здалеку впізнати агресивну поведінку власників певних автомобілів. Страхова статистика повністю підтверджує ці спостереження. Дослідження компанії LendingTree охопило дані про 30 популярних автомобільних брендів і підрахувало кількість інцидентів на 1000 водіїв для кожної марки. До аналізу увійшли аварії, штрафи за перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані та інші порушення ПДР.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AutoBlog.

Трійка антилідерів

Абсолютним лідером сумнівного рейтингу стали водії моделей BMW, які зафіксували 44,9 інциденту на 1000 осіб, або 4,49%. Порівняно з іншими марками, показник водіння у нетверезому стані серед власників німецького бренду виявився майже вдвічі вищим за найближчих переслідувачів.

Друге місце посіли пікапи Ram з результатом 44,7 порушення на 1000 водіїв, що становить 4,47%. Третю сходинку зайняла Tesla з показником 42,8 інциденту на 1000 осіб, або 4,28%. При цьому саме електрокари Tesla показали найвищий рівень безпосередніх аварій, де на 1000 водіїв припадає близько 26–27 зіткнень. Слідом за трійкою лідерів розташувалися Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai та Toyota з більш помірними показниками.

Причини поведінки

Фахівці пояснюють такі показники поєднанням потужності автомобілів та іміджу самих брендів. Швидкі електромобілі з миттєвим розгоном, потужні пікапи та спортивні седани часто провокують на агресивне маневрування та перевищення швидкості за межею 100 км/год.

Дизайн та позиціонування марок BMW і Ram приваблюють водіїв, схильних до ризикованого стилю керування. Звісно, наявність конкретної емблеми на решітці радіатора не робить людину порушником автоматично. Проте страхові компанії все частіше враховують бренд автомобіля під час оцінки загальних ризиків на дорозі.

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