На пунктах пропуску величезні затори: черги на кордоні України

Перевірка на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні у неділю, 19 липня, зафіксовано на багатьох контрольних пунктах пропуску. Затори є з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 19 липня

Наразі скупчення є на декількох КПП: "Устилуг", "Угринів", "Краківець", "Шегині", "Ужгород", "Тиса", "Косино", "Лужанка", "Вилок", "Дякове", "Красноїльськ" та "Дяківці". Водночас черг немає на кордоні з Молдовою.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 55 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 15 л/а, 8 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 6 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 35 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 2 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, прагнення автовиробників підвищити економічність і динаміку привело до розвитку потужних турбованих 4-циліндрових двигунів. Сучасні 2-літрові мотори вже видають потужність рівня колишніх атмосферних V6, забезпечуючи водночас кращу витрату пального та конкурентні характеристики. Спеціалісти склали перелік найяскравіших силових агрегатів цього класу.

А сучасні турбокомпресори працюють у надзвичайно складних умовах — ротор розкручується понад 150 000 об/хв, а температура вихлопу сягає 900 °C. Для захисту вузла під високим тиском подається моторна олива, яка змащує підшипники. Якщо ж турбіна починає пропускати мастило, це свідчить про серйозну несправність і потребує негайного ремонту.