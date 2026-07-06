На пунктах пропуску сотні авто та пішоходів: черги на кордоні України

Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у понеділок, 6 липня, зафіксовано з Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою. На перетин чекають сотні автомобілів та пішоходи. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 6 липня

Скупчення зафіксовано на КПП з Польщею — "Устилуг", "Шегині", "Нижанковичі", з Угорщиною — "Тиса", "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка", "Вилок", з Румунією — "Порубне", "Дяківці", з Молдовою — "Мамалига".

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 10 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 5 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 20 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, надмірне споживання моторної оливи — типова проблема авто з великим пробігом. Часто водії просто доливають мастило, не з’ясовуючи причину. Водночас така ситуація може свідчити про серйозні несправності двигуна.

Також під час дощу чи снігу заднє скло авто часто забруднюється. У кросоверах, позашляховиках і хетчбеках цю проблему вирішує задній двірник, тоді як у седанів його зазвичай немає через конструкцію кузова. Річ у тому, що аеродинаміка по-різному спрямовує повітряні потоки, і скло в седанах забруднюється інакше.