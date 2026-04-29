Головна Авто На п'яти КПП можливі затримки: яка ситуація на кордоні сьогодні

Дата публікації: 29 квітня 2026 12:31
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

На кордоні України у середу, 29 квітня, зафіксовано черги на пунктах пропуску з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною. Прикордонники закликають водіїв враховувати можливі збої в роботі електронних систем, тож поїздки варто планувати заздалегідь.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 29 квітня

Станом на 12:00 черги фіксуються на КПП "Устилуг" та "Шегині" з Польщею, а також на пунктах "Ужгород" зі Словаччиною, "Тиса" з Угорщиною та "Дякове" з Румунією. 

Черги на кордоні з Польщею 29 квітня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 квітня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 15 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 квітня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 29 квітня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 29 квітня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE, поблизу пункту пропуску на трасі М-15 Одеса — Рені облаштовують майданчик для стоянки та відпочинку транспорту, що має зменшити навантаження на під'їзди до кордону та покращити умови для водіїв і пасажирів.

Тим часом у США через зростання цін на бензин водії шукають способи зекономити на поїздках. Замість купівлі електромобілів дедалі частіше обирають їхню оренду, що дозволяє швидко знизити витрати без значних фінансових вкладень.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Кіра Топенко
