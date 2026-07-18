На КПП з чотирма країнами великі затори: черги на кордоні сьогодні

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У суботу, 18 липня, черги на кордоні України є на майже на усіх контрольних пунктах пропуску. Водночас прикордонники попереджають водіїв та пасажирів про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 18 липня

Станом на ранок 18 липня найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. Там затори на всіх КПП. Однак з іншими країнами теж великі черги. Автомобіль немає лише на КПП з Молдовою.

"Ягодин" — 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 50 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 50 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малий Березний" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Раніше Новини.LIVE писали, автомобілі в Україні не пройдуть техогляд за новими правилами. Готуватися до обов'язкового технічного контролю водіям краще заздалегідь, щоб гарантовано отримати сертифікат.

Також ми повідомляли, які вживані авто за 4000 доларів варто обходити стороною. За привабливим дизайном зазвичай ховаються складні технічні рішення, дорогі запчастини та зношені агрегати.