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Головна Авто На кордоні змінилася ситуація: які пункти пропуску перевантажені

На кордоні змінилася ситуація: які пункти пропуску перевантажені

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 12:29
Черги на кордоні 29 червня: оновлені дані про черги на пунктах пропуску
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У понеділок, 29 червня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі через пункт пропуску "Устилуг". Водночас прикордонники закликають враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб під час планування поїздок.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 29 червня

Сьогодні, 29 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. 

Черги на кордоні з Польщею 29 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 40 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 29 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 29 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 29 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 29 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а.

Новини.LIVE інформували, що автомобілі з плагін-гібридною силовою установкою поєднують переваги електрокарів і машин із двигуном внутрішнього згоряння. Вони підходять як для щоденних міських поїздок, так і для далеких маршрутів без постійної залежності від зарядних станцій. Однак складна конструкція таких моделей нерідко стає причиною технічних несправностей. Експерти Consumer Reports визначили, які з них виявилися найменш надійними.

Новини.LIVE також писали, що в Україні мають намір повернути обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів, який було скасовано ще у 2011 році. Впровадження оновленої системи планується завершити до кінця 2027 року. Такий крок передбачений євроінтеграційними зобов'язаннями України та відповідає вимогам директив Європейського Союзу.

кордон черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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