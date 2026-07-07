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На кордоні з Польщею, Угорщиною та Румунією масштабні затори

7 липня 2026 10:45
Перевірка документів на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у вівторок, 7 липня, зафіксовано на контрольних пунктах пропуску з Польщею, Угорщиною та Румунією. На перетин доведеться довго чекати. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 7 липня

Найбільше скупчення зафіксовано на кордоні з Польщею. Там затори на чотирьох КПП. Водночас черг немає зі Словаччиною та Молдовою.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 100 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 0 автоб., 40 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а,  0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 38 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на британське видання Autocar, названі найкращі дизельні автомобілі у 2026 році. Беззаперечним лідером фахівці назвали нове покоління Skoda Superb, доступне у варіантах ліфтбек і універсал.

Крім того, під час експлуатації авто на кузові неминуче з’являються сколи від каміння, які швидко стають осередками корозії та руйнують покриття. Повне фарбування деталі — дороге, а косметичне підфарбування лише маскує проблему. Щоб реально захистити кузов, потрібен правильний локальний ремонт.