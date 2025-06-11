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Головна Авто На кордоні три КПП заполонили автівки — де чекати найдовше

На кордоні три КПП заполонили автівки — де чекати найдовше

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Дата публікації: 11 червня 2025 11:53
Черги на кордоні України 11 червня — де зафіксовано найбільші черги
Черга з автомобілів на прикордонному КПП. Фото: ДПСУ

В середу, 11 червня, на кордоні України зафіксовано черги на трьох контрольно-пропускних пунктах. Крім того, прикордонники радять зважати на можливі збої в роботі електронних систем контролю.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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Черги на кордоні України 11 червня

На трьох контрольно-пропускних пунктах в середу, 11 червня, фіксують черги. Прикордонники повідомляють про затори з автомобілів, тож варто планувати свій маршрут завчасно.

Черги на кордоні з Польщею 11 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 45 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 11 червня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 11 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 11 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 11 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Молдова посилила правила в’їзду для українських водіїв — тепер на кордоні обов’язково потрібно мати повний пакет документів, без жодних винятків.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, які правила діють під час перетину держкордону з готівкою.

кордон авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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