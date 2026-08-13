На багатьох КПП масштабні затори: де швидше перетнути кордон

Прикордонниця. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у четвер, 13 серпня, зафіксовано з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Водночас деякі контрольно-пропускні пункти вільні. Крім того, прикордонники закликають памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 13 серпня

На декількох КПП водіям доведеться довго чекати в заторах. Водночас проїзд до Молдови повністю вільний.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 45 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 40 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 30 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 0 автоб.,0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 5 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" — 23 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як писали Новини.LIVE, тривалий тест є одним із найкращих способів перевірити реальний ресурс авто. Експерти випробовують моделі на дистанції 100 000 км, що приблизно відповідає восьми рокам експлуатації. Під час останніх тестів вони визначили найпроблемніші автомобілі, які почали ламатися ще до завершення випробувань.

Також ми повідомляли, що вибір моторної оливи має значний вплив на стан двигуна. Сучасні авто потребують складів із відповідним пакетом присадок, тому використання безмивних олив може прискорити знос деталей і скоротити ресурс силового агрегату.