Механіки назвали найкращі та найгірші дизельні двигуни авто

Двигун Volkswagen 1.9 TDI. Фото: wikimedia.org

Сергій Якуба Редактор

Автолюбителі цінують дизельні двигуни за високу паливну економічність, солідну тягу та величезний ресурс під час далеких поїздок. Проте складні екологічні системи, турбіни та сучасне паливне обладнання роблять деякі блоки справжньою фінансовою пасткою. Досвідчені фахівці автосервісу склали рейтинг з п'яти найнадійніших дизелів та п'яти агрегатів, від яких краще відмовитися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Надійні варіанти

Найнадійнішим вважається мотор 2.0 HDi від французького концерну PSA. Він приваблює дешевизною запчастин, високим ресурсом та чудовою економічністю. Його можна зустріти на Peugeot 206, 307, 406, 407; Citroën Xsara, C4 Picasso, Berlingo; Ford Focus II, Mondeo та Volvo S40/V50 2.0D.

Легендою залишається 1.9 TDI від німецького бренду Volkswagen, що вирізняється простотою ремонтів та ремонтопридатністю. Цей мотор встановлювали на Volkswagen Golf IV, V, Passat B5, Polo IV, Touran; Audi A3, A4; Škoda Octavia II, Fabia II та SEAT Leon II, Alhambra.

Серед потужніших блоків виділяється 6-циліндровий BMW M57, який має міцний чавунний блок та чудову динаміку. Його ставили на BMW 3 Series E46/E90, 5 Series E39/E60, 7 Series E38/E65, X5 E53/E70 та X6 E71.

Компактний мотор 1.6 CRDi D4FB від Hyundai чудово витримує щоденні поїздки та споживає мінімум пального на Hyundai i30 II, i20, ix20 та Kia Ceed II, Venga.

Замикає п'ятірку кращих потужний V6 3.0 CDI OM642 від Mercedes, який за умови якісного мастила ходить сотні тисяч кілометрів на Mercedes C-Class W204, E-Class W211/W212, CLS, S-Class W221 та G 350 CDI.

Проблемні блоки

Першим у списку ризикованих моторів є японський MZR-CD/R2AA від Mazda, який страждає від прогару форсунок, заклинювання розподільчих валів та швидкого забивання сажового фільтра в місті. Цей мотор встановлено на Mazda 3 II, 6 II та CX-7.

Німецький 2.0 CDTI від Opel страждає від просідання кільця оливоприймача, масляного голодування та проблем з заслінками колектора на Opel Insignia A, Astra J, Zafira Tourer C та Vivaro.

Складний французький V6 2.7 HDi від PSA пропонує хорошу динаміку, але вимагає величезних грошей на обслуговування системи турбонаддуву та ланцюгів ГРМ на Peugeot 407, 607; Citroën C5 II, C6; Jaguar XJ та Range Rover Sport.

Мотор 2.0 Duratorq від Ford вкрай чутливий до якості мастила, а його паливна система швидко виходить з ладу на Ford Focus II, Mondeo, S-Max I, Kuga та C-Max II.

Замикає антирейтинг двигун G9T від Renault, який схильний до перегріву, виходу з ладу прокладки ГБЦ та проблем з турбіною на Renault Laguna II, Espace IV та Vel Satis.

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