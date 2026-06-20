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Масштабні затори на кордоні: які КПП краще оминати

20 червня 2026 12:35
Перевірка авто на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у суботу, 20 червня, фіксується з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Місцями водіям доведеться довго чекати. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 20 червня

Наразі черги на кордоні зафіксовано на 17 контрольних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 65 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 30 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 40 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 30 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

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Крім того, за даними Федерального управління автомобільних доріг США, приблизно 21% ДТП пов’язані з погодними умовами. Більшість із них відбувається на мокрій дорозі або під час опадів, тому для безпечного керування важливо використовувати відповідні шини, які забезпечують краще зчеплення в негоду.