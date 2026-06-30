КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні сьогодні
Черги на кордоні України у вівторок, 30 червня, фіксується з Польщею, Угорщиною та Румунією. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 30 червня
Наразі черги на кордоні зафіксовано на дев'яти контрольних пунктах пропуску. Найбільші затори у напрямку Польщі.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 30 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 25 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а.
Як писали Новини.LIVE, у ДПСУ повідомили про черги на в’їзд в Україну, які подекуди сягають понад 12 годин. Причиною цього став підвищений пасажиропотік, особливо у вихідні дні.
Також ми повідомляли, що всім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового техогляду. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року.
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