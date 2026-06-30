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КПП з двома країнами завантажені: черги на кордоні сьогодні

30 червня 2026 13:54
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України у вівторок, 30 червня, фіксується з Польщею, Угорщиною та Румунією. Крім того, водіїв закликають памʼятати про можливі збої в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Черги на кордоні України 30 червня

Наразі черги на кордоні зафіксовано на дев'яти контрольних пунктах пропуску. Найбільші затори у напрямку Польщі.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 30 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 2 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 25 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а.

Як писали Новини.LIVE, у ДПСУ повідомили про черги на в’їзд в Україну, які подекуди сягають понад 12 годин. Причиною цього став підвищений пасажиропотік, особливо у вихідні дні.

Також ми повідомляли, що всім водіям в Україні треба готуватися до обов’язкового техогляду. Запустити оновлену систему контролю держава має намір до кінця 2027 року.