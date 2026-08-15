Кордон на вихідних: де доведеться стояти в черзі

Прикордонник з собакою. Фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

Черги на кордоні України в суботу, 15 серпня, на пунктах пропуску з сусідніми державами зафіксовані черги різної довжини, найбільші — на напрямку до Польщі. Найбільше легкових автомобілів очікує перед КПП "Краківець", "Шегині" та "Устилуг", також є черги на пунктах пропуску з Угорщиною та Словаччиною.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 15 серпня

Найбільші черги серед пунктів пропуску з Польщею.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 85 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 50 л/а, 0 автоб., 130 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 30 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 30 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 15 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 20 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" -20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 13 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 20 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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