Кому не підходить гібридне авто: головні мінуси технології

Гібридний автомобіль. Фото: netcarshow.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Гібридні автомобілі стають популярнішими через обіцянки економії пального. Проте такі машини підходять далеко не кожному. Залежно від стилю водіння та фінансових можливостей покупка може виявитися непрактичною. Перед вибором варто звернути увагу на кілька ознак того, що від придбання гібрида краще відмовитися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Висока вартість

Першою перешкодою стає початкова ціна автомобіля. Гібридні версії зазвичай коштують дорожче за аналогічні бензинові моделі. Залежно від класу та комплектації середня різниця у ціні між гібридом та авто з ДВЗ може досягати 10–25% (3000-7000 доларів).

Багато покупців сподіваються компенсувати різницю коштом економії пального. Проте повна окупність переплати може зайняти набагато більше часу, ніж очікується.

Екологічний чинник

Частина водіїв свідомо обирає такі машини для зменшення шкоди довкіллю. Однак повної відмови від нафтопродуктів тут немає, адже двигун все одно працює на бензині.

Додатково процес виробництва батарей та їхня подальша утилізація створюють навантаження на екологію.

Скромна динаміка

Головним завданням гібридів залишається зниження споживання пального, а не швидкість. Виробники намагаються покращити керованість, але конструктивні рамки диктують свої правила.

Через це подібні моделі зазвичай демонструють повільніший розгін на високих швидкостях. Любителі динамічної їзди можуть бути розчаровані можливостями цих автомобілів.

Дорогий ремонт

Наявність двох джерел живлення зменшує звичайний знос бензинового двигуна. У середньому планове технічне обслуговування гібрида дешевше на 10–20%. Проте у разі поломки специфічний ремонт електричної частини або капіталка двигуна дорожчі на 20–50%. До того ж знайти доступного майстра для роботи зі складними гібридними технологіями буває важко. Обʼєктивно фахівців, які мають допуск до роботи з високою напругою (до 650 В), значно менше, тому вартість норми-години на СТО вища на 30–50%.

А головним фінансовим ризиком залишається акумуляторна батарея. Хоча її ресурс часто перевищує 250 000 км, заміна після виходу з ладу коштуватиме дуже дорого.

Особливості поїздок

Гібридні технології найкраще працюють у міських заторах завдяки системі рекуперативного гальмування. На швидкісних трасах користь від електричної частини суттєво зменшується.

Якщо поїздки проходять переважно шосе, переплата за технологію не матиме сенсу. Це стосується і рідкісних виїздів на короткі відстані по маршруту дім-магазин, коли пробіг є мінімальним.

Слабке буксирування

Використовувати такі машини для перевезення вантажів можливо, але показники будуть обмеженими. Двигуни внутрішнього згоряння у цих моделях часто мають менший об'єм.

Через це загальна вантажність та здатність тягнути причіп залишаються низькими. Популярні моделі на кшталт Toyota Prius або Hyundai Ioniq не створювалися для перевезення значних вантажів.

Раніше Новини.LIVE писали, на які тривожні сигнали слід зважати під час купівлі вживаного гібрида. Потенційним власникам слід пам'ятати, що під одним капотом тут поєднуються відразу дві складні системи: класичний двигун та електричний привід.

Також читайте, як керувати гібридним авто, щоб насправді заощаджувати пальне. Максимальна ефективність таких машин напряму залежить від манери водіння.