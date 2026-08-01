Який штраф за несправні стоп-сигнали авто для водія в Україні

Стоп-сигнали. Фото: goodcar.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Несправні гальмівні ліхтарі створюють ризик для безпеки руху та можуть стати причиною зупинки поліцією. Стандарт ДСТУ 3649:2010 вимагає наявності щонайменше двох задніх червоних стоп-сигналів, які спалахують автоматично при натисканні на педаль гальма. Проте вихід з ладу цього світлового обладнання не означає сувору заборону на подальше пересування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Правила руху

За Правилами дорожнього руху, така поломка не входить до переліку несправностей, за яких їздити на машині повністю заборонено. Водій має право продовжити рух, але виключно найкоротшим шляхом до місця стоянки або ремонту. При цьому необхідно вжити всіх заходів для усунення дефекту на місці, якщо є така можливість.

Під час поїздки з ліхтарями, що не працюють, водій зобов'язаний попереджати інших учасників руху про гальмування за допомогою рук. Сигнал подається піднятою вгору лівою рукою, зігнутою в лікті під прямим кутом. Це дозволяє безпечно дістатися сервісу без створення аварійних ситуацій.

Розмір штрафів

Керування автомобілем з технічними несправностями тягне за собою адміністративну відповідальність. Перше порушення передбачає штраф у розмірі 340 грн.

Повторне аналогічне порушення протягом року передбачає значно суворіші санкції. Водієві загрожує штраф від 850 до 1700 грн, позбавлення права керування на термін від трьох до шести місяців або адміністративний арешт від п'яти до десяти діб. Крім того, у визначених законом випадках поліцейські мають право тимчасово затримати автомобіль та відправити його на штрафмайданчик.

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