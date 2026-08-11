Доливання антифризу: як не нашкодити двигуну авто

Заливка антифриза. Фото: nospillspout.com

Падіння рівня охолоджувальної рідини в розширювальному бачку може миттєво спровокувати перегрів двигуна під час руху. У такій ситуації водієві важливо правильно підібрати антифриз, щоб випадково не знищити силовий агрегат несумісними хімічними домішками. Сучасні моторні блоки вкрай чутливі до температурного режиму, тому до вибору технічних рідин слід ставитися максимально відповідально.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на "Україну за кермом".

Рекомендації брендів

Автоконцерни суворо забороняють доливати в систему рідини, які не відповідають заводським специфікаціям. Марка Nissan вимагає виключно сертифікований склад L255N, для Renault підходить Glaceol type D, а для машин групи PSA потрібен Freecor DSR. Бренд Volvo також наполягає лише на власних схвалених продуктах.

Деякі компанії вказують лише тип суміші: лобридна, традиційна чи гібридна. Марки Porsche, Hyundai, Skoda та PSA рекомендують лобридні рідини, а Mitsubishi вважає за краще використовувати гібридні. Subaru вказує на необхідність застосування продуктів без амінів на етиленгліколевій основі.

При цьому найпопулярнішою загальноприйнятою системою класифікації залишається маркування від Volkswagen, де традиційні склади позначаються як G11, а карбоксилатні — як G12+.

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Міфи про колір

Орієнтуватися під час купівлі суто на колір антифризу — одна з найнебезпечніших помилок. Забарвлення рідини визначається лише доданим барвником, а не її хімічним складом чи функціональними присадками.

Змішування двох жовтих або червоних рідин, виготовлених за різними технологіями, призводить до конфлікту присадок. У результаті хімічної реакції в бачку утворюється осад, який забиває канальці теплообмінника обігрівача й викликає перегрів двигуна.

Правила доливання

Якщо рівень трохи впав через природне випаровування вологи, найкраще додати в бачок звичайну дистильовану воду, щодо чого офіційно не заперечують усі автовиробники. Це дозволить відновити необхідний об'єм і баланс рідини без порушення хімічного складу присадок.

У випадках, коли вимагається долити кілька літрів рідини, фахівці радять повністю замінити увесь антифриз у системі. Заливка сучасного якісного продукту перевіреного бренду повністю виключає ризик розшарування та гарантує надійний захист деталей.

Раніше Новини.LIVE писали, як охолоджувальна рідина руйнує двигун автомобіля. Своєчасна ревізія вмісту розширювального бачка дозволяє врятувати агрегат від передчасного зносу.

Також читайте, як зрозуміти, що час міняти антифриз в автомобілі. Визначити критичну межу зносу важливого розчину часто можна самостійно за допомогою звичайного візуального огляду.