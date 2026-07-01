Які автомобілі постраждають від бензину з біоетанолом

Заправка авто на АЗС. Фото: УНІАН

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

В Україні від сьогодні, 1 липня 2026 року, офіційно діють європейські стандарти пального. На автозаправних станціях з’явився бензин з вмістом біоетанолу до 5% під маркуванням E5, а також до 10% із позначенням E10. Через нижчу питому теплоту згоряння спирту водії помітять певне збільшення споживання пального. Крім того, таке нововведення несе приховану технічну загрозу для паливної системи деяких транспортних засобів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на "Україну за кермом".

Технічні нюанси

Біоетанол поступово роз'їдає звичайні гумові елементи магістралей. Небезпека загрожує всім ущільнювачам та прокладкам від бензопомпи до форсунок, що з часом виводить вузли з ладу. Спирт також посилено окиснює металеві деталі порівняно зі звичайним чистим нафтопродуктом.

Сучасніші машини захищені від подібного впливу завдяки використанню стійких фторкаучукових сумішей. Магістралі у них пластикові або композитні, а блоки керування мають відповідне програмне забезпечення.

Безпроблемно перенесуть зміни машини зі США, адже на американському ринку такі суміші масово використовують ще з 1980-х років.

Головна зона ризику охоплює техніку, вироблену до масового впровадження екологічних домішок у Європі. Особливо сильно можуть постраждати агрегати з першими поколіннями систем безпосереднього подавання палива. У них високий робочий тиск поєднується з неадаптованими матеріалами.

Група ризику

Для багатьох старих європейських та японських автомобілів перехід на нові стандарти пального може обернутися ремонтом на СТО. Фахівці виділяють моделі, паливна система яких є найбільш вразливою до дії етанолу.

Audi A3 та A4 з моторами 2.0 FSI (2003–2005 років випуску)

та з моторами 2.0 FSI (2003–2005 років випуску) Volkswagen Golf V , Touran , Passat B6 з моторами 1.4 FSI, 1.6 FSI та 2.0 FSI (2004–2006 років випуску)

, , з моторами 1.4 FSI, 1.6 FSI та 2.0 FSI (2004–2006 років випуску) Toyota Avensis , RAV4 , Ipsum з двигунами 2 л (1AZ-FSE) та 2,4 л (2AZ-FSE) із впорскуванням D4 (з липня 2003 по жовтень 2008 року випуску)

, , з двигунами 2 л (1AZ-FSE) та 2,4 л (2AZ-FSE) із впорскуванням D4 (з липня 2003 по жовтень 2008 року випуску) Mercedes-Benz C 200 CGI (W203) та CLK 200 CGI (C209) з моторами серії M271 (2002–2005 років випуску)

(W203) та (C209) з моторами серії M271 (2002–2005 років випуску) Opel Vectra C , Signum та Zafira B з двигуном 2,2 л Direct (код мотора: Z22YH) (2003–2010 років випуску)

, та з двигуном 2,2 л Direct (код мотора: Z22YH) (2003–2010 років випуску) Ford Mondeo MK3 з двигуном 1.8 SCi (серія Duratec SCi) (2003–2007 років випуску)

з двигуном 1.8 SCi (серія Duratec SCi) (2003–2007 років випуску) Renault Megane 1 (купе) та Laguna 2 з двигуном 2.0 IDE (початку 2000-х років випуску)

Водночас французький концерн PSA офіційно підтвердив повну безпеку та сумісність палива E10 для всіх своїх бензинових двигунів, випущених після 1 січня 2000 року.

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