Які автомобілі долають найбільше кілометрів за рік

Chrysler Pacifica 2027 модельного року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Американська аналітична компанія iSeeCars провела дослідження реальної експлуатації автомобілів на основі показників одометрів. Фахівці вивчили дані понад 2 100 000 трирічних транспортних засобів. Результати виявилися цілком логічними, продемонструвавши величезну різницю між різними класами машин. Поки одні моделі працюють щодня на знос, інші більшу частину року просто стоять у гаражах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Сімейні лідери

Найбільші річні пробіги демонструють місткі сімейні автомобілі, мінівени та повнорозмірні позашляховики. П’яте місце в рейтингу активного використання посів седан Chevrolet Malibu, власники якого проїжджають у середньому 30 347 км за рік. Це на 41,5% більше за середній показник звичайних бензинових машин. Четверту позицію зайняв мінівен Kia Carnival з результатом 30 391 км на рік.

Трійку лідерів відкриває великий рамний позашляховик Chevrolet Suburban, річний пробіг якого становить солідні 31 585 км. Перші два місця надійно утримують популярні американські мінівени Chrysler Voyager та Chrysler Pacifica. Показник моделі Voyager становить у середньому 33 070 км, а лідером став Pacifica, власники якого долають за рік 33 590 км.

Спорткари відпочивають

Повністю протилежну картину демонструють спортивні купе та кабріолети, які купують переважно для рідкісних розважальних поїздок. Серед машин, які використовують найменше, найбільший пробіг має преміальний Lexus LC500 з показником лише 7087 км за рік. Трохи менше проїжджає культовий Chevrolet Corvette, річна відстань якого становить 7071 км.

Третє місце з кінця посів німецький Porsche 911, на якому власники проїжджають у середньому лише 6196 км щорічно. Ще рідше з гаражів виїжджає розкішний Mercedes-Benz SL-Class, його річний пробіг дорівнює лише 5111 км. Абсолютним антилідером рейтингу став Ford Mustang, на якому за 12 місяців проїжджають символічні 3366 км.

Раніше Новини.LIVE писали, чому пошкоджені авто майже завжди мають скручений пробіг. Дослідження компанії carVertical, яке виявило зв'язок між історією пошкоджень техніки та фальсифікацією даних на одометрі.

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