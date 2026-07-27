Як компанія Mercedes рятує двигуни внутрішнього згоряння

Двигун V8 Mercedes-AMG. Фото: edmunds.com

Сергій Якуба Редактор

Інженери підрозділу AMG активно працюють над вдосконаленням бензинового 4-літрового мотора V8 з подвійним турбонаддувом. Головним викликом для розробників залишається пошук балансу між високою потужністю, надійністю та ефективним охолодженням. Нещодавно виявлена патентна документація розкриває оригінальний спосіб підвищення віддачі двигуна без суттєвого ускладнення його конструкції.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor.es

Охолодження вихлопу

Під час розгону автомобіля надлишкове тепло негативно впливає на мастильні матеріали та призводить до розширення повітря у системі. Через це кількість кисню зменшується, що відразу знижує кінцеву потужність силового агрегату. Зазвичай для збільшення віддачі доводиться підвищувати тиск надуву або додавати важкі компоненти, проте німецькі фахівці вирішили піти іншим шляхом.

Традиційні тюнінгові рішення пропонують змінювати формати колекторів або розширювати труби вже у самій вихлопній системі. Німецький бренд пропонує перенаправляти гази за допомогою мережі внутрішніх каналів безпосередньо всередині самого блоку циліндрів. Це дозволяє змішувати й відводити вихлопні гази значно швидше та ефективніше.

Збереження ваги

Головна мета нового патенту полягає у суттєвому зниженні температури вихлопних газів на виході з камери згоряння. Зниження температурного навантаження дозволяє двигуну видавати більше сили при роботі на ідеальній паливній суміші без залучення складних додаткових вузлів.

Такий підхід дозволяє отримати бажані кінські сили без додавання зайвих кілограмів до загальної маси машини. Замість встановлення важкого допоміжного обладнання інженери використовують фізичні властивості потоків усередині мотора, що робить нову технологію дуже перспективною для майбутніх спортивних моделей.

Раніше Новини.LIVE писали, хто, крім Toyota, виробляє двигуни з пробігом на мільйон кілометрів. Бренди, чиї силові агрегати демонструють не менш значний ресурс за умови регулярного заміни мастила та стандартного сервісу.

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