Чотири поширені проблеми з автомобільними двигунами V6

Двигун Mercedes M272. Фото: wikimedia.org

Сергій Якуба Редактор

Двигуни V6 довгі десятиліття займали провідні позиції на автомобільному ринку завдяки своїй компактності. Складання шести циліндрів у дві лінії під кутом дозволило зменшити довжину агрегату майже вдвічі порівняно з рядними аналогами. Це дозволило легко встановлювати їх поперечно на передньопривідні платформи седанів, кросоверів та пікапів. Проте така популярна архітектура має серйозні інженерні компроміси, які в реальній експлуатації перетворюються на хронічні проблеми.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Постійні вібрації

Головний мінус конфігурації V6 полягає у відсутності природної збалансованості, яка є у рядних 6-циліндрових моторів. Коли поршні рухаються вгору і вниз у двох різних рядах, виникають сильні сили дисбалансу. Вібрації від роботи циліндрів постійно передаються на колінчастий вал, що негативно впливає на загальну ефективність роботи транспортного засобу.

Для боротьби з цим явищем автовиробники змушені додавати в конструкцію спеціальні балансирні вали. Ці елементи збільшують загальну вагу силового агрегату та забирають частину корисної потужності мотора на власне обертання. Подібні паразитні втрати безпосередньо погіршують паливну економічність, позаяк частина бензину витрачається лише на гасіння внутрішніх коливань конструкції.

Дороге обслуговування

Поділ циліндрів на два окремі блоки автоматично подвоює кількість багатьох важливих деталей у верхній частині двигуна. Рядному мотору потрібна лише одна головка блоку циліндрів, тоді як версія V6 вимагає дві окремі головки. Сучасні модифікації з чотирма розподільними валами мають до 24 клапанів, що сильно ускладнює механізм газорозподілу.

Для власника це означає подвійні витрати на покупку прокладок клапанних кришок, сальників та елементів приводу ГРМ.

А під час капітального ремонту велика кількість компонентів збільшує вартість відновлення у кілька разів. Крім великих витрат на запчастини подвоюється і кількість робочих годин майстра на розбирання та регулювання обох частин мотора.

Складний турбонаддув

Установка турбін на двигуни V6 є складним інженерним завданням через дефіцит вільного простору та високі температурні навантаження. У класичних схемах дві турбіни розміщують з зовнішніх боків кожного блоку, а впускний колектор опиняється в розвалі між ними. Гаряче повітря від двигуна підіймається вгору і нагріває впуск, через що паливна суміш втрачає щільність та потужність.

Таке компонування також підвищує ризик виникнення пожежі в підкапотному просторі. Паливні форсунки розташовані по обидва боки від гарячих вихлопних колекторів. У разі руйнування хоча б одного ущільнювального кільця бензин починає капати прямо на розпечений метал. Рядні двигуни позбавлені цього ризику, адже впуск і випуск у них розведені по різні боки.

Кут розвалу

Надійність та плавність роботи двигуна V6 критично залежать від обраного кута між двома блоками циліндрів. Оптимальним вважається кут 60°, позаяк інтервали запалювання в такому разі відбуваються кожні 120° повороту колінчастого вала, що забезпечує рівномірність. Кут 90° обирають винятково з метою економії, щоб випускати шістки на одній лінії з моторами V8.

Нерівномірні інтервали спалахів у версіях із кутом 90° створюють сильні коливання. Яскравим прикладом роботи над помилками є досвід компанії Mercedes-Benz. Їхній старий блок M272 мав невдалий кут 90°, через що інженерам довелося повністю переробити сімейство. Новий двигун M276 отримав правильний кут 60°, що дозволило повністю прибрати важкий балансирний вал з конструкції.

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