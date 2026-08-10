Чому в Україні дорожчають вживані автомобілі

Авто з пробігом. Фото: Новини.LIVE

Сергій Якуба Редактор

Подорожчання пального на автозаправних станціях змусило продавців машин переглянути свої фінансові очікування. Купуючи вживані автомобілі, потенційні власники все частіше зважають на подальші витрати на заправку. Аналітики дослідили масив оголошень і з'ясували, як змінилися заявлені цінники на вторинному ринку протягом останнього місяця. Загальна динаміка демонструє помітне підтягування середніх цін практично в усіх сегментах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Бензин і дизель

Бензинові машини залишаються наймасовішою категорією вторинного ринку з середньою ціною близько 9500 доларів. За місяць їхня вартість зросла на 5,6%, що відбувається паралельно зі зростанням ціни популярного бензину А-95 з 74,5 до 81 грн/л. Водії надають перевагу цьому сегменту через відносну простоту та зрозумілість обслуговування.

Дизельні варіанти також показали тимчасовий приріст середньої вартості на 2,6%, піднявшись до позначки 9900 доларів. Проте втримати ці позиції буде складно, адже вартість дизельного пального на АЗС підскочила із 76 до 93 грн/л. Наступний моніторинг з високою ймовірністю зафіксує зниження цінників через тиск з боку покупців.

ГБО та гібриди

Сегмент автомобілів з газобалонним обладнанням показав повну стабільність, зберігши середню ціну на рівні 4500 доларів. Навіть зростання вартості автогазу з 40,50 до 43,50 грн/л не порушило баланс у цій бюджетній категорії. Покупці сприймають такі машини як робочий інструмент, де ціна залишається вирішальним фактором.

Гібридні автомобілі продемонстрували найбільше зростання середньої ціни, додавши одразу 7,1% до позначки 25 700 доларів. Головним драйвером такого стрибка стало оновлення парку шляхом перетоку свіжих машин, таких як Toyota RAV4, з первинного ринку на вторинний.

Інфографіка: eauto.org.ua

Електричний сегмент

Електромобілі демонструють стабільне зростання середньої ціни на 3,3%, досягнувши позначки 21 700 доларів. Попит на них залишається стійким, попри повернення ПДВ та обмеженість кола покупців з власною розеткою. Ринок електричних машин в Україні остаточно сформувався як прагматичний сегмент для щоденного використання.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купувати автомобіль з пробігом 200 000 км. Фахівці наголошують, що в сучасних реаліях це лише показник пройденої відстані, а не вирок.

Також читайте, чому українські водії остерігаються вживаних французьких авто. Більшість аргументів проти ґрунтуються на чужому досвіді, старих форумах або спогадах про автомобілі віком понад 15–20 років.