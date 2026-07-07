Чому Toyota bZ4X гірша за Toyota bZ4X Touring

Кросовер Toyota bZ4X Touring. Фото: toyota.com.ua

Сергій Якуба Редактор

Японський бренд вивів на український ринок подовжену модифікацію свого електричного кросовера, яка отримала назву Toyota bZ4X Touring. Новинка пропонує покупцям суттєво більше простору в салоні та високі динамічні характеристики, які раніше не асоціювалися з сімейними моделями марки. Автомобіль здивував поєднанням високої практичності, позашляхового декору та швидкого прискорення в повній тиші. Офіційні продажі цієї моделі в Україні стартували в червні 2026 року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Габарити кузова

Головною відмінністю версії Touring став подовжений на 140 мм кузов, що збільшило загальну довжину машини до 4830 мм за ширини 1860 мм та висоти 1675 мм. Завдяки цьому та піднятій на 20 мм лінії даху пасажири заднього ряду отримали більше простору над головою. Об’єм багажника з урахуванням підпільної ніші зріс до солідних 669 л, а за складених сидінь корисний простір збільшується до 1718 л, перетворюючи кросовер на містку вантажівку.

Візуально автомобіль нагадує універсал підвищеної прохідності, зберігши при цьому колісну базу звичайної моделі на рівні 2850 мм. Позашляховий характер підкреслюють матові колісні арки, захист днища в бамперах та стандартні рейлінги, які витримують до 80 кг динамічного навантаження. У салоні встановлено 14-дюймовий екран мультимедіа, а перед пасажиром відсутній звичний бардачок через інтеграцію інфрачервоних обігрівачів.

Потужність приводу

Подовжена модифікація отримала суттєву перевагу в динаміці завдяки форсованій силовій установці. Версія з повним приводом AWD видає 380 к.с. та 537 Нм крутного моменту, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,5 с. Максимальна швидкість повнопривідного варіанта становить 180 км/год, а розподіл тяги з акцентом на задню вісь у поворотах мінімізує недостатню поворотність.

Передньопривідна модифікація FWD має скромніші 224 к.с., розганяється до 100 км/год за 7,3 с та обмежена на позначці 160 км/год. Версія AWD здатна буксирувати важкий причіп масою до 1500 кг, тоді як варіант FWD розрахований лише на 750 кг. Обидві версії використовують акумуляторну батарею місткістю 74,7 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 591 км для FWD та 479–528 км для повнопривідного кросовера.

Вартість моделі

Електромобіль демонструє високу ефективність, споживаючи в середньому від 14 до 15,3 кВт-год/100 км. На швидкісній трасі при 130 км/год показник споживання впевнено тримається нижче відмітки 20 кВт-год/100 км. Слабким місцем залишається обмеження потужності швидкої зарядки постійним стрімом на рівні 150 кВт, проте вбудований домашній пристрій на 22 кВт дозволяє повністю оновити енергію за 3,5 години.

В українських автосалонах новинки коштують:

Lounge FWD (224 к.с.) — 2 395 100 грн (53 400 доларів);

(224 к.с.) — 2 395 100 грн (53 400 доларів); Lounge AWD (380 к.с.) — 2 554 200 грн (57 000 доларів).

Раніше Новини.LIVE писали, які кросовери прослужать без проблем щонайменше 15 років. Вони потребують мінімальних витрат на утримання та вкрай рідко відвідують ремонтні майстерні.

Також читайте, який гібрид Toyota з пробігом обрати у 2026 році в Україні. Покупці часто обирають такі машини через помітне зниження витрат пального в міських заторах та відсутність прив'язки до зарядних станцій.