Чи варто купувати вживані Audi A4 B9 та B8: відповідь механіків

Audi A4 B9 2019 року. Фото: infocar.ua

Сергій Якуба Редактор

Німецькі автомобілі Audi A4 та A5 у поколіннях B8 і B9 мають стабільний попит на вторинному ринку завдяки комфорту, високій якості виконання та чудовій керованості. Проте навіть у цих преміальних моделей є свої характерні слабкі місця та конструктивні нюанси. Досвідчені механіки, які спеціалізуються на ремонті німецьких марок, розібрали основні переваги та недоліки обох поколінь.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Покоління B8

Audi A4 та A5 у кузові B8 випускали з 2007 по 2015 рік. Автомобілі пропонували широкий вибір силових агрегатів: від економних 4-циліндрових моторів на 120 к.с. до потужного V8 на 450 к.с. у версії RS4. Проте бензинові турбомотори 1.8 та 2.0 TFSI часто відрізняються підвищеною витратою моторної оливи, а в дизельних версіях TDI з часом зношується двомасовий маховик і виходить з ладу система рециркуляції вихлопних газів.

Найбільше нарікань викликає варіатор Multitronic, поломки якого вимагають дорогого ремонту. Експерти радять обходити цю трансмісію стороною. Серед інших дрібних проблем трапляються короткі замикання в джгуті дротів, втрата охолоджувальної рідини та попадання води у задні світлодіодні ліхтарі. За даними техоглядів TÜV, підвіска B8 тримається добре, а корозія на кузові з'являється лише в поодиноких випадках.

Покоління B9

Покоління B9 випускалося з 2015 по 2024 рік і стало помітно ширшим та технологічнішим. Довжина седана становить 4,73 м, що робить його більшим за конкурентів BMW 3 Серії та Mercedes C-класу, а об'єм багажника універсала Avant зі складеними сидіннями сягає 1510 л. Гама двигунів варіюється від 1,4-літрового TFSI на 150 к.с. до потужного V6 biturbo на 470 к.с. у версії RS4 Edition 25 Years.

Виробник повністю відмовився від ненадійного варіатора, замінивши його на робот DSG та 8-ступеневий класичний автомат для потужних версій. Бензинові мотори 2.0 TFSI стали надійнішими, але поодинокі випадки витоку охолоджувальної рідини через додаткову помпу все ж трапляються. У 6–9-річних екземплярів інспектори TÜV фіксують підвищений знос пружин підвіски, хоча кузов повністю захищений від іржі.

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