Помилки водіїв, які знищують механічну коробку передач авто

Механічна коробка передач. Фото: Porsche

Сучасні авто з механічною трансмісією можуть долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту при належному догляді. Проте регулярні помилки під час перемикання ступенів та їзда у важких умовах значно скорочують ресурс вузла. Дотримання простих правил водіння дозволяє уникнути дорогого візиту до автосервісу.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу "Укравто Груп" Олександр Чаленко, пишуть Новини.LIVE.

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Захист вузла

Тривалість служби механіки залежить від ваги авто, потужності мотора та індивідуального стилю кермування. Головною причиною передчасного зносу деталей є їзда внатяг, коли водій розганяє машину з низьких обертів під великим навантаженням. Також шкоди завдають різкі старти, буксування, регулярний рух по бездоріжжю та перевезення важких причепів.

Для збереження деталей важливо повністю витискати педаль зчеплення перед зміною передачі й уникати її різкого кидання.

У холодну пору року механічна коробка потребує обов'язкового прогріву перед початком руху. Також взимку фахівці не радять залишати машину на стоянці з увімкненою передачею.

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Симптоми поломок

Перші ознаки зносу механіки проявляються у зміні її звичної поведінки під час руху. Поява гулу на нейтральній передачі, який зникає після натискання на зчеплення, свідчить про псування підшипника первинного валу. Металевий скрегіт або хрускіт під час увімкнення ступенів вказує на знос синхронізаторів.

Тугий хід важеля або мимовільне вибивання передачі в нейтраль вимагають негайної діагностики.

При цьому сторонні шуми та вібрації можуть бути викликані несправністю самого зчеплення, приводів чи опор двигуна. У разі появи будь-яких підозрілих звуків варто одразу звернутися до майстрів для перевірки.

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